Il cinismo della cantante Vanessa Hudgens: «L’emergenza? Una str*nzata. Le persone muoiono, ma è inevitabile» | VIDEO

L’ex stellina di Disney Channel sta facendo discutere. Vanessa Hudgens, 31enne cantante, attrice e ballerina americana, è stata protagonista di una Instagram Stories che ha provocato moltissime reazioni avverse. Il tema era quello dell’emergenza Coronavirus e l’ex protagonista di High School Musical ha usato un cinismo inaspettato, sminuendo l’allerta, sottolineando come non sia giustificata tutta questa paura. Poi un monito che sembra dire: ricordatevi che dovete morire.

«Mi sembrano tutte stronzate – ha detto Vanessa Hudgens nella sua Instagram Stories di ieri, lunedì 16 marzo (non più disponibile perché sono passate le canoniche 24 ore -. È un virus, lo capisco, e rispetto la situazione ma anche se tutti lo prendessero… le persone muoiono, è terribile ma inevitabile». Terribile, come questa dichiarazione pregna di cinismo; inevitabile, come invece potevano non esserlo queste sue parole.

“Mi sembrano stronzate: è un virus, capisco, rispetto la situazione ma anche se tutti lo prendessero.. le persone muoiono, è terribile ma inevitabile” Le parole hanno un peso.

Avrai paura,piangerai quando il virus colpirà anche la tua zona.

— ⚡️‍ (@wanderlustalive) March 17, 2020

Vanessa Hudgens e il cinismo inspiegabile suo Coronavirus

E le reazioni sui social sono state moltissime, ovviamente avverse a queste parole di Vanessa Hudgens. Anche perché non si tratta solamente di minimizzare l’allarme, ma di invitare tutti a non reagire e proseguire con lo scorrere quotidiano della propria vita perché, secondo l’ex stellina di Disney Channel, è inevitabile che le persone muoiano. Il tutto condito da espressioni melodrammatiche di chi non ha capito la reale portata dell’emergenza legata al Coronavirus. Forse, nel fatato mondo in cui vive la cantante, si vive ancora nelle favole della Disney. Mentre fuori si muore realmente.

(foto di copertina: da Instagram)