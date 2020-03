Il passo indietro di Sgarbi: «Quello che stiamo facendo è il modo migliore per resistere al Coronavirus» | VIDEO

Sarà che il teatro in cui ha fatto la sua ultima dichiarazione, Dritto e Rovescio (su Rete 4), invita nel nome al dire il tutto e poi il contrario di tutto. Ora, infatti, anche Vittorio Sgarbi dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha cambiato il tiro delle proprie parole sull’emergenza Coronavirus invitando tutti gli italiani a rimanere in casa. Questa, infatti, sembra essere l’unica soluzione per evitare l’incremento del numero di contagi da Covid-19. Il parlamentare, sindaco e critico d’arte, dunque, è tornato sui propri passi e ora sottolinea come quel che si sta facendo sia la soluzione giusta, o almeno la più opportuna, per difendersi.

Il dritto e il rovescio, dunque. Il tutto e il contrario di tutto. Cambiare idea, soprattutto in una fase storica dove le tensioni si percepiscono a livello epidermico, è più che legittimo. Anzi, è giusto. Perché se all’inizio dell’emergenza la platea italiana era suddivisa tra l’eccessivo allarmismo e il lassismo più totale, ora i numeri reali hanno iniziato a evidenziare la reale portata del Coronavirus. E non solo in Italia.

.@VittorioSgarbi: “Io non voglio sottovalutare nulla, sono nemico del #coronavirus e lo considero una iattura, però sono ottimista. Ciò che stiamo facendo è la cosa giusta per resistere al contagio.”

Sgarbi cambia idea e invita tutti a rimanere a casa

Io non voglio sottovalutare nulla, sono nemico del coronavirus e lo considero una iattura e una sventura – ha detto Vittorio Sgarbi in collegamento con Paolo Del Debbio -. Però sono ottimista, e quindi dico agli italiani che sono in casa di non essere preoccupati, nel senso che quello che stiamo facendo è il modo migliore per resistere alla diffusione del contagio». Insomma, anche chi chiedeva di uscire e andare a visitare Codogno, ora reputa giusto l’invito a rimanere in casa.

