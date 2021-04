Secondo Amadeus oggi «gli uomini che offrono un passaggio vengono accusati di stalking»

Amadeus colpisce ancora. Dopo quello scivolone a Sanremo sulla donna che sa stare un passo indietro rispetto al proprio uomo a Sanremo 2020 il conduttore ha avuto altre uscite di questo tipo, che sono state segnalate e condannate. Il tutto sempre mentre stava conducendo programmi Rai, quindi sono state frasi veicolate dalla televisione pubblica. L’ultima, in ordine cronologico, è senza dubbio quel «ti sei ispirata a qualche maschietto?» domandato alla calciatrice Cristina Girelli a Sanremo 2021. Stavolta tocca a Amadeus I soliti ignoti, precisamente nella puntata di ieri. Il tema sono gli uomini che, se oggi offrissero un passaggio, verrebbero accusati di stalking.

Amadeus I soliti ignoti: «Uomini accusati di stalking se offrono un passaggio»

A far notare la cosa già questa mattina sul suo profilo è stato Il Signor Distruggere. Andando a riguardare la puntata di ieri de I soliti ignoti al minuto 7.40 circa una concorrente afferma – ed è uno degli indizi – che ha conosciuto il marito accettando un suo passaggio in macchina. La donna specifica, sotto richiesta di Amadeus, che il fatto è successo sette anni prima e aggiunge che «il fatto che io accettassi questo passaggio faceva parte di una cosa». Un passaggio concordato, quindi, in un ambito che probabilmente – considerato che la donna non può fare ulteriori specifiche – potrebbe riguardare il lavoro.

A quel punto Amadeus puntualizza: «Oggi lo denuncerebbero, quello che oggi potrebbe sembrare stalkeraggio in realtà poteva essere romanticismo, galanterie. Bisogna sempre scindere le due cose perché se no si fa sempre di tutta l’erba un fascio e qualsiasi approccio con una ragazza, anche con un complimento, diventa una cosa negativa. Sono contento che ci sia stato invece un approccio educato e galante».

Chi è che fa di tutta l’erba un fascio?

La riflessione del Singor Distruggere ci offre sicuramente un assist per fare un ragionamento. Nel ragionamento fatto da Amadeus – che sembra aver ignorato totalmente gli input della giovane donna che ha affermato che il passaggio era concordato e non offerto da uno sconosciuto, magari nel bel mezzo della notte, magari mentre sei sola – sembra sottinteso che le donne, oggi, non siano più capaci di distinguere galanteria e stalking.

Dicendo che «qualsiasi approccio a una ragazza, anche un complimento, diventa una cosa negativa» sembra essere lui quello che fa di tutta l’erba un fascio. La verità è una soltanto: ogni situazione è a sé e per ogni donna che riceve un complimento desiderato e ben accetto ne esistono altrettante che subiscono attenzioni non richieste – si vedano il dibattito nato nell’ultimo periodo sul cat calling -. Fare affermazioni così superficiali, che fanno di tutta l’erba un fascio dicendo che gli altri – le donne – fanno di tutta l’erba un fascio è evitabile, soprattutto quando si è in prime time sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. I modi e i momenti per stimolare il dibattitto su un tema così delicato sono altri ed è bene tenerlo presente.