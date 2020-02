Francesca Sofia Novello: «Ho detto io ad Amadeus che sto un passo indietro» | VIDEO

Ieri è stata la serata di Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020. La sua presentazione nei giorni precedenti alla manifestazione canora più importante d’Italia era stata davvero il fulcro delle polemiche nei confronti del conduttore del Festival Amadeus. Quest’ultimo aveva detto di aver scelto Francesca Sofia Novello per la sua bellezza, la sua eleganza e per il fatto di saper stare sempre un passo indietro rispetto al compagno Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello, polemiche chiuse con Amadeus

Francesca Sofia Novello ha voluto chiudere definitivamente la polemica prima di salire sul palco dell’Ariston per fugare qualsiasi dubbio della stampa sulla sua sintonia con Amadeus dopo l’infelice battuta in conferenza stampa e per spiegare la reale dinamica dei fatti che ha portato a quella sua affermazione.

«Lui mi ha fatto un complimento – ha detto la Novello -. Non mi sono mai sentita offesa. Anzi, prima di quella conferenza stampa abbiamo fatto una lunga chiacchierata e abbiamo parlato della nostra vita privata. In quella circostanza gli ho detto che io sto sempre un passo indietro rispetto alla notorietà e alla vita lavorativa del mio compagno. Quindi nessuna offesa, ma soltanto un misunderstanding con la stampa».

In conferenza stampa, Francesca Sofia Novello aveva sorriso quando le hanno chiesto se questa gaffe di Amadeus sarebbe stata ricordata sul palcoscenico dell’Ariston. Non aveva dato anticipazioni, ma poi nel corso della puntata la gag c’è stata per davvero, con Amadeus che l’ha invitata ad andare sempre avanti e a «non indietreggiare», scatenando le risate del pubblico del teatro Ariston.