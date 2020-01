Amadeus, la Novello «che sa stare un passo indietro» e la giustificazione peggiore della gaffe

Sarà stata l’emozione, magari fraintendimento a livello linguistico o forse il vecchio detto “dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna“. Bisognerebbe chiederlo ad Amadeus, che durante la prima conferenza stampa per Sanremo ha argomentato la sua scelta di portare sul prestigioso palco dell’Ariston ben dieci donne accanto a lui. Durante il suo discorso ha sottolineato come le donne da lui scelte siano «ovviamente tutte molto belle» e, in particolare, si è fatto notare il passaggio in cui parla di Francesca Sofia Novello, fidanzata 26enne di Valentino Rossi e modella di professione.

LEGGI ANCHE >>> Amadeus sostiene che anche «la signora Meloni» sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal a Sanremo

Amadeus su Francesca Sofia Novello: «Scelta per la sua capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro»

Voi state attaccando Amadeus per queste parole?

Non siete seri, vero? #Sanremo2020 pic.twitter.com/ToZSbWAEIJ — Miss Buonanotte 💋 (@missbuonanotte) January 16, 2020



Non è come sembra, o almeno questo si vuole pensare vedendo questo stralcio dell’intervento di Amadeus. In particolare nella parte dedicata a Francesca Sofia Novello. Il prossimo Sanremo sarà dedicato alle donne, come ormai ben noto, con la partecipazione di Rula Jebreal. La celebre giornalista palestinese farà un monologo parlando della violenza sulle donne. Tra le tante donne presenti sul palco ci sarà, appunto, anche la fidanzata di Valentino Rossi. Modella 26enne, la Novello sta provando ad emergere sui social ed è – come sottolinea Amadeus stesso – alla sua prima grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Le parole con cui il conduttore l’ha apostrofata sono parse velate di quel maschilismo sotteso, quello che spinge a mettere in relazione la grandezza di una donna con la sua capacità di stare un passo indietro rispetto al suo uomo.

Amadeus si giustifica: «Francesca non sfrutta il successo di Valentino Rossi»

Dopo le accuse di superficialità e di sessismo che gli sono giunte dai social, Amadeus ha voluto chiarire la sua posizione in merito a quanto affermato in occasione della conferenza stampa. «Quel “passo indietro” si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino». Triste scelta di parole, quella di Amadeus, se il senso era questo. Vediamo se riuscirà a risollevarsi da questa gaffe o se per il popolo del web sarà segnato. Intanto, compresa la portata della polemica, Amadeus ha cercato di chiudere la questione citando sul profilo Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo una celebre citazione di Troisi.