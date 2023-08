Il governo vuole bloccare l’algoritmo delle compagnie aeree

Estate 2023, il governo italiano si è accorto di un problema che viene denunciato dai cittadini da moltissimi anni: in determinati periodi (Natale, Pasqua e le settimane di giugno-luglio-agosto) i prezzi dei voli sono molto più alti rispetto al resto degli anni. Lo hanno denunciato, da tempo, i “vacanzieri”, ma anche quegli studenti e lavoratori che si sono trasferiti in altre zone dello Stivale per lavorare o studiare e vogliono tornare a casa per le festività o per godere delle proprie ferie. Ora l’esecutivo ha messo nel mirino il presunto algoritmo utilizzato dalle compagnie aeree per modificare le tariffe, cercando di bloccare – anche se siamo già fuori tempo massimo per quel che riguarda il periodo estivo – queste fluttuazioni. Il provvedimento è al vaglio del Consiglio dei Ministri e si pone come obiettivo quello di mettere un freno all’utilizzo di algoritmi basati sul tracciamento attraverso i cookie, la geolocalizzazione e i dispositivi utilizzati per cercare e trovare un volo. Ma non riguarda tutte le tratte: per il momento, si parla solo di voli da e per la Sicilia e la Sardegna.

Algoritmo prezzo biglietti aerei, la mossa del governo

Il caro voli è un problema reale, ma che esiste e viene denunciato da anni. Secondo le dichiarazioni – rilasciate in forma anonima – di alcuni manager di importanti compagnie aeree, l’algoritmo esiste e consente al sistema di rimodulare i prezzi in base alle abitudini di navigazioni degli utenti, al dispositivo utilizzato per connettersi e al luogo in cui ci si è collegati. Un sistema che ha reso difficile anche il lavoro di piattaforme come Kayak, SkyScanner e Google Flight. Nel corso degli anni, questa dinamica era stata segnalata da molti utenti che si sono trovati di fronte a paradossali cambiamenti di prezzi nel giro di pochi istanti. Per questo motivo, sono state redatte guide e consigli proprio per “sconfiggere” l’algoritmo.

In attesa di scoprire se e come questo provvedimento del governo Meloni impatterà sui prezzi dei voli, oggi scopriamo che uno Stato – in questo caso l’Italia – può per mettere a freno il funzionamento di un algoritmo. Perché tutto ciò non è mai avvenuto per limitare i comportamenti dei BigTech come Meta, Google e gli altri?