Ecco perché l’agricoltura digitale è l’agricoltura del futuro

Cos’è l’agricoltura digitale? Il monografico di Giornalettismo su questa tematica parte proprio dando una risposta a questo quesito. Definendo quello che è il modo di coltivare il suolo del futuro – che stiamo costruendo anno dopo anno – abbiamo scelto di spiegare perché sta succedendo questo e quali sono i produttori italiani che hanno beneficiato della digitalizzazione dell’agricoltura.

Agricoltura digitale, mon amour

Al di là dell’Italia, sono Stati Uniti, Giappone e Cina i Paesi più all’avanguardia quando si tratta di questo ambito e lo sono soprattutto nell’ambito della robotica. Per capire ancora di più di questo ambito in buona parte ancora inesplorato abbiamo scelto di intervistare Cristiano Spadoni e Ivano Valmori, autori del libro aumentato “Agricoltura digitale” che punta ad essere una guida che accompagna in un mondo variegato che si sviluppa in nome dell’interoperabilità.

Un altro capitolo importante che abbiamo affrontato riguarda le prospettive, a livello normativo, con cui puntiamo a dare una definizione unitaria di questo concetto. Infine l’ambito finanziamenti: l’importanza di avere Stati e istituzioni che investano e forniscano incentivi in questo ambito è fondamentale. Come evidenziato anche nel report dell’Osservatorio Smart Agrifood dello scorso marzo 2022, infatti, oltre otto aziende su dieci hanno affermato che la possibilità di avere incentivi è stata determinante nella scelta di investire o meno nella digitalizzazione del proprio modo di fare agricoltura. Digitalizzazione che può comprendere, in maniera interdipendente, i processi gestionali e l’attività sul campo.