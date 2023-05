L’eterna trattativa tra Meta e SIAE

Due mesi dopo la rimozione di migliaia di brani dalle librerie di Facebook e Instagram, la musica italiana tutelata da SIAE torna a disposizione degli utenti e dei creators. La Società Italiana autori ed Editori ha trovato un accordo con Meta dopo lunghe e difficili settimane di trattative. Attenzione, però: l’intesa è provvisoria e non definitiva. L’accordo in essere, infatti, scadrà il prossimo 6 ottobre. Se non si troverà un accordo a lungo termine entro i prossimi 5 mesi, si tornerà alla situazione che si è verificata lo scorso 16 marzo, quando moltissime canzoni sparirono dai social di Meta. Giornalettismo ha analizzato a fondo i dettagli e gli spunti dell’accordo Meta-SIAE.

Accordo Meta-SIAE, torna (per ora) la musica su Instagram

Le due parti in causa hanno comunicato l’accordo transitorio in modo simile, ma con alcune differenze. C’è chi, come SIAE, ha fatto riferimento alla direttiva Copyright che sarà protagonista del prossimo braccio di ferro e chi, come Meta, ha svelato i dettagli della durata di questa intesa a tempo. In attesa del 6 ottobre, chi ci ha guadagnato dalla conclusione (momentanea) di questa vicenda? Sicuramente l’ago della bilancia pende dalla parte di Menlo Park che ha visto – almeno per i prossimi mesi – il mantenimento dello status quo contrattuale.

Il “nuovo” accordo, infatti, non è nient’altro che un copia&incolla di quello scaduto lo scorso 31 dicembre e che aveva provocato le tensioni tra il colosso americano e la Società che cura e tutela il diritto d’autore di migliaia di artisti italiani. Ma quando tornerà alla normalità la situazione per gli utenti e i creators? Ne abbiamo parlato con il travel blogger Andrea Petroni, tra i primi a segnalare la rimozione della musica dai reels di Instagram lo scorso 16 marzo.