Zuckerberg rischia di dover cambiare il nome a Threads

Non solo pubblicità. Tra le tante grane che stanno colpendo, ripetutamente, Meta c’è anche quella attorno al nome della nuova piattaforma social Threads. Dal Regno Unito, infatti, è arrivata la minaccia di una causa – con tanto di richiesta di ingiunzione – da parte di un’azienda che nel 2012 aveva già registrato quel nome per un suo prodotto (poi realizzato e messo in commercio qualche anno dopo). Ora, probabilmente, Mark Zuckerberg rischia di dover cambiare la denominazione della sua ultima app, collegata a Instagram, per evitare di incorrere un un processo e in una (altra) sanzione.

Lo scorso 30 ottobre, l’azienda britannica Threads Software Limited ha pubblicato sul proprio sito lo stato dell’arte di quel che sta accadendo. In pratica, vengono concessi a Meta 30 giorni per procedere con il cambio di denominazione della sua nuova piattaforma.

«Threads – un hub di messaggi intelligenti fornito da Threads Software Limited – è stato concepito e marchiato nel 2012 da JPY Ltd. Il servizio è stato promosso attivamente in tutto il mondo dal 2014. Nel 2018 è stata effettuata la prima vendita commerciale negli Stati Uniti e, di conseguenza, JPY Ltd ha dato vita a una nuova società, Threads Software Ltd. Da allora ha concesso licenze a quasi 1.000 organizzazioni in tutto il mondo e le vendite crescono attualmente del 200% all’anno».

Il loro prodotto di punta, dunque, porta quel nome che Meta ha scelto (e commercializzato) da alcuni mesi per la sua nuova piattaforma simil-Twitter delle origini. E l’azienda di Zuckerberg, secondo la versione britannica, era a conoscenza di questo ostacolo fin dall’inizio.

Threads rischia già di dover cambiare il suo nome

L’azienda di Surbiton (a Sud-Ovest di Londra), racconta di aver ricevuto – dallo scorso mese di aprile – quattro proposte da parte degli avvocati di Menlo Park. I legali della holding di Zuckerberg, infatti, hanno lavorato nel tentativo di acquisire da loro il dominio “threads.app“. Ogni richiesta, però, è stata respinta al mittente. Ma a luglio, Meta ha annunciato l’arrivo della sua nuova piattaforma. Con quel nome. Nonostante l’acquisizione del dominio non fosse riuscita. E non solo: la pagina della Threads Software Limited è stata rimossa (in modo coatto) da Facebook. Per tutti questi motivi, l’azienda londinese è pronta a fare causa, minacciando un’ingiunzione qualora Zuckerberg decidesse di non procedere al cambio di nome.