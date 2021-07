Presto su Zoom potrai trasformarti in un cartone animato

Zoom ti renderà presto un Cartoon. La piattaforma più utilizzata a partire dal primo lockdown del 2020 adesso diventa più divertente. Sempre entro i limiti del divertimento che può suscitare una videocall di lavoro, di università o di scuola.

Come trasformarsi su Zoom in Cartoon

Trasformarsi in un simpatico Cartoon nel bel mezzo di una videochiamata formale può essere – per chi applica il filtro – un salto nel vuoto. Infatti, potrebbe sia destare un’accorata risata sia indispettire chi non ama interferenze giocose in contesti che non lo permettono. La scelta se saltare o meno spetta comunque all’utente, noi vi forniamo la spiegazione sul come «saltare». Come segnala The Verge, bisogna aver scaricato sul proprio pc la versione desktop di Snap Camera: un app divertente, gratuita e semplice nel suo utilizzo. L’app è stata recentemente aggiornata con l’aggiunta del filtro Cartoon, che trasforma il soggetto in una creazione Pixar.

L’accesso attraverso l’app desktop implica che è possibile utilizzare il filtro nelle proprie videochiamate. Ma come fare? Per unire Snap Camera e Zoom, è necessario avere – come sistema operativo – Windows 10 o macOS 10.13 o successivo. Poi, una volta scaricata l’app Snap Camera (diamo per scontato che tu abbia già scaricato Zoom precedentemente), avvia entrambe le app e rendi Snap Camera il tuo input per la fotocamera. Per farlo su un Mac, clicca su Preferenze, poi su Video nel menu in alto. Se non sei su un Mac, clicca sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra dell’app e seleziona Video. Poi, dal menu a discesa etichettato Camera, seleziona Snap Camera anziché il tuo attuale input.

Poi, vai alla stessa app Snap Camera e seleziona il filtro «Cartoon Style» dal carosello sotto il feed della fotocamera. A quel punto, preparati ad utilizzarlo e al divertimento.