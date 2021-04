Un’altra vittima di Zoom: il deputato canadese nudo durante una seduta parlamentare

La storia del deputato nudo Canada su Zoom ha fatto il giro del mondo e le immagini sono arrivate anche qui da noi. Lui si chiama William Amos, ha 46 anni ed è un avvocato ambientale e deputato del Québec esponente del partito liberale. Tutto è accaduto durante una seduta parlamentare via Zoom in cui è intervenuto anche il primo ministro del paese, Justin Trudeau. Il deputato era andato a correre e, tornando, si è cambiato mentre era in corso la seduta parlamentare alla quale era collegato tramite Zoom dimenticando, evidentemente, la videocamera del pc accesa. Immediate le reazioni dei colleghi e del web, una volta diffuso l’accaduto, con Amos che si è scusato per l’imbarazzante incidente.

Il deputato nudo Canada su Zoom che fa il giro dei social

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7 — Keean Bexte (@TheRealKeean) April 14, 2021

Come si vede dalle immagini che girano ancora in rete – condivise anche da giornalisti – il deputato William Amos si è cambiato di fronte alla telecamera lasciando sbadatamente accesa la telecamera. Non sono mancate le battute e nemmeno i rimproveri dei colleghi, che hanno voluto ricordare quanto sia importante essere professionali e utilizzare gli strumenti digitali lavorando da casa con il massimo dell’attenzione. La segnalazione di Amos nudo è arrivata direttamente da alcuni parlamentari in collegamento con lui – e qualcuno non si è lasciato sfuggire la possibilità di fare una foto, che è quella che gira sui social – e il deputato ha poi chiesto scusa via social.

Le scuse del deputato

… De toute évidence, c’était une erreur honnête et cela ne se reproduira pas. Nous n’avons pas besoin de telles distractions durant cette pandémie! — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

Le scuse sono state fatte sia in lingua inglese che in lingua francese e Amos ha parlato di uno «sfortunatissimo errore di cui sono ovviamente imbarazzato». Ha raccontato come la webcam fosse rimasta accesa per errore nel momento in cui si stava cambiando dopo essere stato fuori a fare jogging. «Chiedo sinceramente scusa a tutti i miei colleghi, è stato un errore fatto in buona fede e non accadrà più».