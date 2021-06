A breve, le riunioni di Zoom avranno un traduttore simultaneo automatico

La pandemia – e sarà uno degli effetti che più a lungo ci porteremo dietro – ha limitato fortemente la nostra capacità di spostarci nello spazio. Dopo aver sperimentato per due anni le nuove modalità con cui si fanno le videoconferenze, difficilmente si prenderanno treni e aerei per poter partecipare a incontri cruciali. Del resto, se decisioni fondamentali sono state prese in remoto, perché ritornare ai vecchi e costosi meeting in presenza? Per questo le app che ci hanno aiutato a restare in contatto, dal punto di vista lavorativo, si stanno migliorando ancora di più. E Zoom ha deciso di puntare sulla sua dimensione internazionale: a breve sarà possibile disporre di traduzioni su Zoom che avverranno in tempo reale grazie al machine-learning.

LEGGI ANCHE > Dopo quel +326% del fatturato nell’anno della pandemia Zoom scommette sul lavoro da remoto

Traduzioni su Zoom, la soluzione

Il passo in avanti è stato fatto grazie alla prossima acquisizione di una startup tedesca, Karlsruhe Information Technology Solutions, meglio conosciuta come Kites, che si occupa di soluzioni tecnologiche nel mondo dei media, dell’informazione e della comunicazione. Non è ancora chiaro quanto costi questa operazione, fatto sta che quello che Zoom promette ai suoi clienti è un servizio che risulterà ancor più decisivo per il futuro.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, l’applicazione realizzerà delle traduzioni simultanee tra due o più utenti che – nel corso di un meeting – parleranno due lingue diverse. Con buona pace degli interpreti che, a questo punto, saranno considerati sempre più un servizio d’élite. Nella sua presentazione, Kites si propone di abbattere le differenze linguistiche, in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Un claim che deve essere stato ritenuto molto interessante da Zoom che, in questo modo, ha intravisto l’ennesimo spiraglio per poter consolidare la crescita esponenziale avvenuta in quest’ultimo anno e mezzo di pandemia.

Zoom ingloberà Kites al suo interno, con i 12 membri del team che implementeranno le funzioni linguistiche della piattaforma di comunicazione a distanza.