Zielinski positivo al Coronavirus, l’esito del tampone sul calciatore del Napoli

Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski positivo al tampone. Lo ha comunicato la società partenopea in un comunicato stampa. Oltre al calciatore, i test hanno rivelato il contagio anche di un collaborato (che non lavora a contatto con la squadra). La comunicazione è già stata inviata alla Figc e sarà attuato il protocollo. Probabilmente, dunque, a breve verranno effettuati nuovi test sul resto dei calciatori in rosa che hanno partecipato ai recenti allenamenti agli ordini di Gennaro Gattuso.

«Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi», si legge nella nota Twitter condivisa dal Napoli sui social. Dopo Zielinski positivo, il gruppo squadra domani sarà sottoposto a una nuova tornata di tamponi. Domenica scorsa, nel match delle 18, aveva affrontato il Genoa al San Paolo, e anche oggi il club rossoblu a ritoccato verso l’alto l’elenco dei calciatori contagiati (tra giocatori e staff si è arrivati a quota 19).

Il Napoli sta preparando la sfida di domenica sera alla Juventus Stadium. Secondo la normativa ratificata ieri dalla Lega di Serie A – che si basa sui protocolli adottati dalla Uefa, al momento (visto l’unico calciatore positivo in rosa) non sarà possibile chiedere il rinvio della partita contro i bianconeri. La situazione, ovviamente è in itinere e potrebbe modificarsi in base all’esito dei nuovi tamponi che saranno effettuati nella giornata di domani. Ma l’attuale norma non dovrebbe portare a una deroga, come invece accaduto con Genoa-Torino.

