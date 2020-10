Si allunga la lista dei positivi Genoa. Il club rossoblu ha comunicato l’esito degli ulteriori tamponi effettuati nei giorni scorsi, dopo la scoperta di un focolaio all’interno dello spogliatoio. Ai 14 già noti all’indomani del match del San Paolo contro il Napoli (di cui due, Perin e Schone non partiti proprio dopo il risultato del test) si è aggiunto nei giorni scorsi anche il nome di Behrami e quello di Mattia Destro. Ma oggi l’ennesimo aggiornamento del bollettino: il bilancio dei positivi tra i tesserati del club sale a quota 19.

«Gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan – si legge nella nota del club -. La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì». Giovedì è arrivata la notizia del rinvio del match di campionato contro il Torino a Marassi, ma la situazione continua a rimanere molto complessa visto l’aggiornamento odierno.

Positivi Genoa, altre tre tesserati contagiati

Non ci saranno allenamenti fino a lunedì, dunque. In origine era stato deciso di lasciare il centro sportivo aperto alla disponibilità di tutti i calciatori non risultati contagiati. Ora, alla luce delle ulteriori positività emerse durante le attività di monitoraggio, il club ha scelto la via della prudenza. Ricordiamo, inoltre, che con il rinvio di Genoa-Torino e la sosta per le partite delle Nazionali (impegnate nella Nations League), i calciatori rossoblu dovrebbero essere impegnati tra 16 giorni a Verona nel match del Bentegodi valido per la quarta giornata di Serie A.

L’elenco dei calciatori rossoblu contagiati

Ecco l’elenco dei calciatori positivi Genoa: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta, Valon Behrami, Mattia Destro, Petar Brlek e Miha Zajc.

(foto di copertina: da profilo instagram del Genoa)