A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan

Ci sono voluti ben 24 rigori per decretare un vincitore tra i portoghesi del Rio Ave e il Milan, per la partita valida per l’accesso ai gironi di Europa League. Una vera e propria maratona che alla fine ha premiato la squadra allenata da Stefano Pioli. A tener banco tra i tifosi rossoneri, però, è stata l’impossibilità per alcuni di vedere i tiri dal dischetto su Dazn. Già, perché, come hanno sottolineato molti utenti su Twitter, il segnale è improvvisamente saltato proprio nei momenti decisivi, quando cioè Gianluigi Donnarumma ha parato il calcio di rigore decisivo che ha consegnato la qualificazione al Milan.

“Comunque volevo ringraziare vivamente Dazn per avermi fatto perdere l’ultimo rigore. Grazie! E complimenti per il servizio di grande livello”, ha scritto un utente su Twitter, allegando anche la foto con il messaggio di errore.

Comunque volevo ringraziare vivamente @DAZN_IT per avermi fatto perdere l’ultimo rigore. Grazie! E complimenti per il servizio di grande livello. 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/jOSJe0kAlQ — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) October 1, 2020

è crollato tutto al rigore finale 🤡🤡🤡 — Il nome non può essere vuoto (@Afrafulos) October 2, 2020

C’è anche chi, però, l’ha presa con ironia.

Io dopo il problema di dazn pic.twitter.com/KX2kGqsAAr — Davide (adesso arriva il bello) 😎 (@Davide_zeta_) October 2, 2020

È stata in effetti una vera beffa per i tifosi del Milan e non solo non poter vedere in diretta su Dazn la parata decisiva di Donnarumma. La lotteria dei rigori, un’infinità, ha premiato il Milan, con una buona dose di fortuna – basti pensare al doppio palo colpito da un giocatore del Rio Ave. I tempi regolamentari erano terminati con il punteggio di 1-1. Poi, i supplementari, con il Rio Ave che ha trovato subito la rete del vantaggio, cui ha replicato il gol di Calhanoglu su calcio di rigore a pochi secondi dalla fine. Poi, come detto, la serie interminabile di tiri dal dischetto, ben 24, che hanno premiato il Milan. Ma a cui, per un disservizio di Dazn, in molti non hanno potuto assistere e gioire da casa comodamente seduti sul divano.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT SPORT TV]