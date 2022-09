Oggi Peiter Zatko, whistleblower di Twitter, testimonierà al Senato

Oggi Zatko sarà al Senato per testimoniare contro Twitter. L’ex capo della sicurezza di Twitter e whistleblower, parlerà pubblicamente per la prima volta da quando ha rivelato al Congresso degli Stati Uniti e ai media che Twitter potrebbe avere grandi problemi di sicurezza. Zatko dovrà testimoniare davanti alla Commissione giudiziaria del Senato e rispondere alle domande sulle affermazioni che ha fatto riguardanti i problemi di sicurezza di Twitter.

Le possibili conseguenze della testimonianza di Zatko al Senato

La denuncia di Zatko contiene delle informazioni che potrebbero interessare i legislatori statunitensi in quanto, secondo quanto riporta la CNN, Zatko ha accusato la leadership dell’azienda di aver fuorviato le autorità di regolamentazione del governo su falle di sicurezza che potrebbero aprire la strada a campagne di spionaggio, hacking o disinformazione stranieri. Zatko ha anche accusato l’attuale CEO di Twitter, Parag Agrawal, di aver promosso il rapporto tra Twitter e alcuni governi stranieri, come Russia e Cina.

«Le accuse di Zatko i fallimenti della sicurezza e l’interferenza di attori statali stranieri su Twitter sollevano serie preoccupazioni. Se queste affermazioni sono accurate, potrebbero dimostrare che esistono rischi per la privacy dei dati e la sicurezza degli utenti di Twitter in tutto il mondo», hanno affermato i senatori Chuck Grassley e Dick Durbin in una dichiarazione rilasciata il mese scorso. Twitter, invece, ha negato le affermazioni di Zatko e lo ha dipinto come un dipendente scontento che è stato licenziato a causa della sua leadership inefficace e delle scarse prestazioni rese alla società per cui lavorava.

Un giudice ha stabilito che Elon Musk potrà utilizzare le affermazioni della denuncia del whistleblower nella sua battaglia legale per portare a termine il suo accordo per acquistare Twitter. Gli azionisti di Twitter dovrebbero approvare l’acquisizione di Musk da 44 miliardi di dollari con un voto proprio oggi, giorno della testimonianza di Zatko, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.