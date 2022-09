Il defacing dell’account Twitter di Vittorio Sgarbi, a nome di Elon Musk

Il profilo Twitter di Vittorio Sgarbi ha subito una operazione di defacing nella serata di ieri. Il candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, infatti, ha visto il suo profilo cambiare nome in Elon Musk e pubblicare una serie incredibile di tweet in inglese, in risposta proprio ai tweet del fondatore di Tesla. Incomprensibili le cause, anche se una pista potrebbe essere stata data dal tweet attualmente fissato in timeline dal politico e critico d’arte e pubblicato l’11 marzo scorso: «Ciao Elon, tu hai lanciato i tuoi satelliti nello spazio, io ci vorrei mandare le mie capre per portare l’arte anche lì. Può dargli un passaggio? Nell’attesa di vederti, “see you soon”».

LEGGI ANCHE > La Croce Rossa prova a spiegare a Sgarbi e ai suoi followers le bufale sui vaccini (ma è fatica sprecata)

Vittorio Sgarbi e il defacing del suo profilo Twitter in Elon Musk

Il defacing è una operazione di hackeraggio di un profilo social. Dopo essere entrati in questo account in maniera indebita, infatti, si provvede al cambiamento del nome e delle immagini del profilo. Nel caso del profilo di Vittorio Sgarbi, si è scelta la stessa immagine di Elon Musk e il nome, appunto, del magnate di Tesla (che, guarda caso, aveva fatto arenare la trattativa per l’acquisizione di Twitter proprio sulla presenza, nel social network, di un numero eccessivo di account bot o di account fasulli). Questa mattina, le cose sono più o meno tornate alla normalità, con il profilo che è rientrato nei ranghi, ha acquisito nuovamente il vecchio nome (anche se non ha ancora provveduto a modificare l’immagine del profilo).

Il profilo di Sgarbi è stato hackerato da Bernardeschi che si spaccia per Elon Musk, non ci sono altre spiegazioni pic.twitter.com/GSpQwUsb1W — 마텔로네 (Mat-tel-lo-ne) 🇰🇷 (@Idonotcombdolls) September 11, 2022

Nel frattempo, nella giornata di ieri, diversi tweet sono stati pubblicati dall’account di Sgarbi a nome di Elon Musk e la cosa è stata fatta notare al miliardario, che ha commentato la vicenda con una certa rassegnazione.