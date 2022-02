Il regolamento e il funzionamento del Fantacitorio

Mentre è passato qualche giorno dalla fine del Festival di Sanremo e dal relativo grande successo del Fantasanremo, il gioco online che ricalca lo storico Fantacalcio e che ha letteralmente conquistato i concorrenti del Festival, ecco che la trasmissione Propaganda Live ha risposto con quello che si candida a essere un nuovo tormentone: il Fantacitorio. Si tratta di un gioco – che si disputerà attraverso i social network – che punta a osservare da un punto di vista ironico la politica italiana: gli spettatori e i followers di Propaganda Live, infatti, potranno realizzare la loro squadra di politici e sperare in clamorose uscite sui social network per accumulare punteggi. Il regolamento del Fantacitorio, in fondo, è abbastanza semplice.

Fantacitorio, come funziona e il regolamento

Il Fantacitorio ha origine da un monologo di Valerio Aprea, che aveva avuto origine proprio nella settimana del Festival di Sanremo. Una trasmissione così attenta al dibattito sui social network come Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, non poteva certo farsi sfuggire l’occasione di cavalcare il successo di questo monologo. Ecco dunque che, nel corso della puntata del 18 febbraio, è stata presentata la famosa scheda con 12 caselle da compilare e il resto delle regole che, da questo momento in poi, caratterizzeranno le uscite dei politici.

L’asta Fantacitorio

Ogni utente ha a disposizione 12 caselle da riempire e 150 Fanfani, la “moneta di scambio” con cui è possibile acquistare i propri politici di riferimento. Il prezzo è diverso a seconda del ruolo che rivestono. Nella lista completa, le deputate e i deputati costano 2 Fanfani, a meno che questi non siano capigruppo (e allora il loro costo è di 3 Fanfani). Il presidente della Camera Roberto Fico, invece, vale 10 Fanfani. Per i senatori, il prezzo è leggermente più alto: servono 4 Fanfani, 5 per i capigruppo, 15 per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ma è con i leader di partito che la posta in gioco si fa alta: il loro costo (occorre essere segretari di partito e la rappresentanza è assicurata, visto che vengono prese in considerazioni anche forze politiche extraparlamentari) è di ben 50 Fanfani. Seguono a ruota i ministri (e anche il presidente del Consiglio Draghi) che costano 30 Fanfani. I sindaci e i presidenti di regione hanno il valore di 20 Fanfani, ma è possibile giocarsi anche nomi di sindaci che non compaiono nella lista di Propaganda Live (acquistabili a 10 Fanfani). Questa lista è consultabile sul sito di La7.

Come si partecipa e come si assegnano i punti

Per partecipare, occorre che ognuno pubblichi la propria scheda compilata su Instagram o su Twitter (fissandola in alto sul profilo), utilizzando l’hashtag #Fantacitorio. L’account ufficiale – che monitorerà i comportamenti dei politici – “omologherà” la partecipazione attraverso il retweet e si prenderà cura di comunicare i punteggi, a ogni puntata di Propaganda Live. Non bisogna dimenticare i bonus, destinati a fare la differenza in questo gioco: in ogni puntata verrà comunicata l’azione che permetterà ai politici di guadagnare più punti in assoluto. Se questa settimana vedrete sui social qualche rappresentante delle istituzioni che farà un bagno al mare nel mese di febbraio, ecco: sarà solo per guadagnare 500 punti.

La tattica da usare per compilare le schede

La migliore tattica da seguire? Essendo un gioco nuovo, non si sa come i diretti interessati reagiranno. Certo, sicuramente occorrerà scegliere quei politici abituati a utilizzare i propri canali social in maniera non propriamente convenzionale, sfruttando anche l’ironia e l’attenzione a cavalcare nuovi fenomeni di tendenza. Il segreto, inoltre, è scegliere politici abituati a uscite sui generis. In questa ottica, vi consigliamo due affari: Vittorio Sgarbi e Sara Cunial – non avendo incarichi – costano soltanto 2 Fanfani.