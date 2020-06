Intervistato da Radio Capital, Mario Valentini ha ricostruito l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi. Il Commissario tecnico della nazionale di paraciclismo ha detto che il campione bolognese era cosciente dopo l’impatto e anche all’arrivo dei soccorsi. Le ultime notizie che arrivano dall’Ospedale Le Scotte di Siena parlano ancora di condizioni molto gravi: il campione paralimpico sarebbe già in sala operatoria per subire un intervento di neurochirurgia.

«Dall’incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, ma c’e’ voluto molto per metterlo su, lo assistiva la moglie. Ma dopo l’incidente parlava. Sull’ambulanza non lo so – ha raccontato Mario Valentini ai microfoni di Radio Capital -. C’è un rettilineo lungo, in discesa, al 4%, dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti L’autotreno si e’ spostato di un metro ma l’ha preso uguale. Io non c’ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino, ci aspettavano tutti».

Alex Zanardi sottoposto a un intervento di neurochirgurgia

Il commissario tecnico della Nazionale di paraciclismo ha proseguito riportando la dinamica dell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi: «Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. C’è voluto per far arrivare l’elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo. Dall’incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, ma c’è voluto molto per metterlo su, lo assisteva la moglie».

La nota dell’Ospedale

«Zanardi e’ stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18 – si legge nel primo bollettino dell’Ospedale di Siena -. È stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia».

Aggiornamento delle 20.57: È terminato l’intervento di neurochirurgia. Alex Zanardi è stato trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono ancora gravissime.

(foto di copertina: da IG Stories di Obiettivo 3)