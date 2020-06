Travolto da un camion: ora Zanardi è ricoverato in gravi condizioni

Ancora non arrivano ulteriori notizie dall’Ospedale Le Scotte di Siena, dove Alex Zanardi è stato ricoverato in codice 3 dopo il grave incidente che, purtroppo, lo ha visto protagonista nel pomeriggio di oggi. L’ex pilota di Formula 1 e pluricampione paralimpico è stato trasportato nel nosocomio più vicino per politrauma. Mentre il mondo dello sport (e non solo) sta attendendo ulteriori notizie, sperando siano positive, arrivano le prime ricostruzioni dell’incidente Zanardi.

Il campione stava partecipando a una delle tappe della staffetta tricolore di ‘Obiettivo 3’. Si tratta di un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili. E proprio durante un tratto in discesa, la handbike su cui stava viaggiando Alex Zanardi sarebbe scivolata, finendo per invadere la corsia opposta. Questo il video pubblicato dal TGR Rai Toscana sul punto in cui è avvenuto l’impatto.

Grave incidente ad Alex #Zanardi, travolto da un camion nel comune di Pienza, mentre partecipava alla staffetta obiettivo tricolore. E’ ricoverato alle #Scotte di Siena per i diversi traumi riportati. Sarebbero gravi le sue condizioni. pic.twitter.com/s28QqlEm84 — roberto viggiani (@robertovigg69) June 19, 2020

Incidente Zanardi, la dinamica

Il filmato mostra la handbike del campione bolognese capovolta e, poco più distante, si vede un Tir fermo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, Zanardi sarebbe scivolato, invadendo il senso di marcia opposto, proprio nel momento in cui quel grosso camion transitava. E lì è avvenuto l’impatto che ha provocato gravi conseguenze all’ex pilota di Formula 1 e pluricampione paralimpico.

I soccorsi e l’arrivo in ospedale

Al momento dell’impatto, Alex Zanardi non era solo. I primi a soccorrerlo sono stati gli altri atleti che stavano partecipando alla staffetta tricolore di ‘Obiettivo 3’. Poi l’arrivo del personale medico e dell’elisoccorso per il trasferimento all’Ospedale Le Scotte di Siena dove risulta essere ricoverato in gravi condizioni.

(foto di copertina: da video pubblicato da TGR Rai Toscana)