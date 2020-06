Grave incidente in handbike per Alex Zanardi

Grave incidente stradale per Alex Zanardi che stava percorrendo una strada provinciale senese in handbike. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrato con un camion tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Sul posto è intervenuto un elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il campione in ospedale.

LEGGI ANCHE > L’intervista di Alex Zanardi a Che tempo che fa

Alex Zanardi, un incidente nel corso della staffetta Obbiettivo 3

Alex Zanardi stava onorando una gara a staffetta denominata “Obiettivo 3” con un percorso che prevedeva l’arrivo a Montalcino. Le condizioni dell’ex pilota di Formula 1 che, dopo un grave incidente, aveva perso l’uso delle gambe e che da quel momento in poi si era dedicato agli sport paralimpici ottenendo dei successi importantissimi a livello internazionale, sarebbero molto serie.

Soltanto un’ora fa, la pagina di Obiettivo 3 – Società sportiva che fa riferimento ad Alex Zanardi e che si propone per essere un centro d’ascolto dello sport nelle disabilità, per supportare gli atleti fornendo loro esperienza e un sostegno anche economico – aveva postato delle immagini di Alex Zanardi accolto dal comitato di accoglienza a Bientina.

L’incidente è arrivato pertanto come un fulmine a ciel sereno mentre, invece, era in corso un momento di festa e di condivisione dello sport paralimpico. Alex Zanardi è un punto di riferimento nazionale per l’handbike: ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada.