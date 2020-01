Netflix ha ufficialmente rinnovato l’amatissima serie You con protagonista Penn Badgley per la terza stagione. Basato sul romanzo Hidden Bodies e sul sequel dell’autore Caroline Kepnes, You segue il romantico stalker Joe Goldberg mentre capisce fino a che punto è disposto a spingersi per amore. Dopo una prima stagione con Beck nella seconda è diventata Love l’oggetto del desiderio di Joe, con la scoperta che lei era anche più psicopatica di lui dando il via a delle conseguenze incontrollabili.

La serie, che è stata presentata per la prima volta su Lifetime, ha debuttato con la sua seconda stagione su Netflix il 26 dicembre raggiungendo subito ottimi risultati entrando nella top 10 delle più viste del 2019 nonostante i pochi giorni nell’anno solare a disposizione. Il rinnovo non è poi una sorpresa visto che la seconda stagione di You ha lasciato un numero di domande senza risposta.

You, rinnovo con vecchi amici. Arriva la mamma di Joe?

Secondo quanto riportato da EW la terza stagione di You includerà 10 nuovi episodi dei produttori esecutivi Sera Gamble e Greg Berlanti, con Penn Badgley che sarà ancora una volta affiancato da Victoria Pedretti che riprenderanno i loro ruoli come Joe e Love, i futuri genitori che abbiamo visto trasferirsi in una nuova casa al termine della seconda stagione.

La vera novità è che la Kepnes sta ancora finendo un terzo libro, quindi non essendo ancora concluso non sappiamo ancora quanto lo show lo seguirà, in particolare visti i cambiamenti che ha già apportato alla storia rispetto al secondo romanzo. La seconda stagione di You ha ricevuto molte critiche rispetto alla prima, ma il livello si è comunque mantenuto buono e c’è molta curiosità per il proseguo. Secondo alcune indiscrezioni la figura femminile che vediamo al termine della seconda stagione è la madre di Joe, questo contribuirebbe a cambiare radicalmente la struttura narrativa in You 3 e a rendere il tutto forse ancor più interessante.

La terza stagione di You non dovrebbe arrivare prima del 2021.