Sono state svelate nella tradizionale diretta sui social le nomination agli Oscar 2020 e il vincitore è uno, ovvero C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Il film, già vicintore del Golden Globe come miglior commedia musicale ha ricevuto moltissime candidature anche dal punto di vista tecnico arrivando ad un totale di 10. Un risultato assolutamente sorprendente, che certifica uno straordinario gradimento di pubblico per il nono film di uno dei più acclamati e rivoluzionari registi contemporanei. Il suo rivale numero uno è 1917, che ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico che ne ha totalizzate 10. Più nomination di tutti però sono andate a Joker, che però potrebbe fermarsi alla sola vittoria per Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista e per la miglior colonna sonora anche se le sorprese sono dietro l’angolo. Per le attrici cinquina molto incerta, con su tutte favorite Renee Zellweger e Scarlett Johansson, candidata anche come miglior attrice non protagonista.

Conferme importanti per The Irishman con ben 10 nomination, anche se il rischio di chiudere senza Oscar come accaduto in passato ad American Hustle e Il Colore Viola è fortissimo. Grande sorpresa anche per Parasite, che è andata ben oltre la mera nomination per il miglior film straniero e potrebbe essere la vera grande sorpresa visto che è stato candidato anche come miglior film assoluto. Ford Vs Ferrari conferma un grande gradimento di critica conquistando molte nomination tecniche, ma le vere grandi sorprese arrivano in altre categorie. Beyoncé e Taylor Swift sono escluse dalla cinquina come miglior canzone, Frozen 2 è fuori da quella per l’animazione (in cui è presente lo splendido Klaus di Netflix) e soprattutto il tanto osannato Avengers: Endgame si limita ad alcune categorie tecniche ed è fuori dai candidati a miglior film rispetto a quanto accaduto un anno fa per Black Panther. Non vincerà quasi sicuramente nessun Oscar, ma paradossalmente ha ottenuto più nomination Star Wars IX.

Oscar 2020, tutte le nomination

FILM

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

REGIA

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Banderas (Dolor Y Gloria)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood)

Adam Driver (Storia di un Matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I Due Papi)

ATTRICE PROTAGONISTA

Cinthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole Donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Storia di un Matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

COSTUMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

COLONNA SONORA

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MONTAGGIO AUDIO

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

SONORO

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

FILM D’ANIMAZIONE

Dragon Trainer 3: il mondo nascosto

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

MONTAGGIO

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

LUNGOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

FILM INTERNAZIONALE

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

TRUCCO E PARRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

EFFETTI VISIVI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

SCENEGGIATURA ADATTATA

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

CANZONE ORIGINALE

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet

SCENOGRAFIE

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite