In vista degli Oscar continua la stagione dei premi e il frontrunner continua ad essere C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, che dopo il Golden Globe per la miglior commedia musicale è stato premiato come miglior film ai Critic’s Choice Awards. Questo è un premio assegnato da circa 350 critici del Nord America e può avere una valenza importante nell’influenzare i voti per gli Oscar, le cui nomination saranno assegnate proprio quest’oggi, 13 gennaio.

L’altro grande favorito agli Oscar, che ha vinto il Golden globe come miglior film drammatico è 1917 di Sam Mendes, che si è aggiudicato il premio come miglior regista in un sorprendete ex aequo con Bong Joon-ho per Parasite. Conferme per gli attori con Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern dopo i trionfi dei Golden Globe. Attenzione perché alla sceneggiatura originale vince Quentin Tarantino, mentre quella adattata va a sorpresa a Greta Gerwig per Piccole Donne. E The Irishman? Primo squillo per il film di Martin Scorsese che si aggiudica il riconoscimento per il miglior cast d’insieme, anche se non è più il favorito agli Oscar dopo la debacle dei Golden Globes.

Critic’s Choice Award