Xi Jinping per la prima volta parla di Hong Kong: «Prioritario restaurare l’ordine»

L’obbiettivo prioritario di Xi Jinping per quanto riguarda Hong Kong è mettere fine al caos e alle violenze, ripristinando il prima possibile l’ordine. È la prima volta che il Presidente cinese parla delle proteste nell’ex colonia britannica, e lo ha fatto dalla conferenza dei Brics che si sta tenendo a Brasilia.

Xi Jinping ha condannato i continui «atti criminali» che «hanno calpestato gravemente lo stato di diritto e l’ordine sociale» mettendo «seriamente in discussione la linea di fondo del principio “un paese due sistemi”». Il presidente ha quinid ribadito la ferma determinazione del governo cinese a proteggere la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo nazionale e ad «opporsi alle interferenze di qualsiasi forza esterna» che possa interferire negli affari di Hong Kong.

Con le sue parole, il Presidente Cinese ha assicurato che Pechino continuerà «a sostenere fermamente il capo dell’esecutivo alla guida del governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» in modo che Carrie Lam « possa governare in conformità con la legge». Non solo: «Seguiteremo a supportare la polizia di Hong Kong nell’applicazione rigorosa della legge e a sostenere gli organi giudiziari regionali per punire severamente i violenti criminali in conformità con la legge» ha aggiunto Xi Jinping.

(Credits Immagine di copertina: © Dimitrios Karvountzis/Pacific Press via ZUMA Wire)