Come ha fatto X a diventare l’app più scaricata negli Stati Uniti

Al momento, è l’applicazione mobile più scaricata negli Stati Uniti (da chi ha un iPhone). Dietro questo successo improvviso della piattaforma di Elon Musk, ci sono molteplici fattori che vanno al di là delle novità introdotte nel corso delle ultime settimane. Perché, nonostante le criticità che emergono continuamente (dal caso Taylor Swift e le immagini intime generate con l’AI, passando per il recente leak legato al cantante Drake), oggi X è prima in classifica nei download attraverso App Store negli USA. Ma come si è arrivati a quella che, solo all’apparenza, sembra essere una seconda giovinezza?

Elon Musk ha celebrato questo risultato ironizzando sulle voci della crisi del suo social. Anche Giornalettismo, più volte, ha sottolineato i risultati tutt’altro che soddisfacenti ottenuti dalla piattaforma da quando il fondatore di Tesla l’ha acquistata per 44 miliardi di dollari. E i numeri, a parte questo exploit, confermano questa lenta e inesorabile decadenza del social network. A tutto ciò si aggiunge anche la fuga degli inserzionisti che stanno cercando nuove alternative. Dunque, Musk può sorridere solamente per quel che accade oggi, ma non può smentire ciò che viene raccontato da tempo sullo stato di salute della sua azienda.

X prima su App Store, i motivi della crescita

Dunque, come si è arrivati a X prima su App Store. I social sono vittime e carnefici delle tendenze. Un giorno si è al vertice, un altro si ricade nello sprofondo. La piattaforma di Elon Musk in queste settimane è stata molto utilizzata per “notizie” extra-social che hanno trovato nell’online un enorme margine di attrattiva. Dalla ricerca compulsiva delle immagini intime fake (generate con l’AI) di Taylor Swift, fino a quelle più recenti di Drake (figlie di un leak). Ma il boom di download negli Stati Uniti è stato toccato tra il 6 e il 7 febbraio. Il motivo? È racchiuso in un video annuncio pubblicato proprio su X.

Why I’m interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Oltre 97 milioni di persone hanno visto il filmato in cui Tucker Carlson, ex giornalista e conduttore di Fox News licenziato dall’emittente (di stampo Repubblicano) il 24 aprile scorso. L’annuncio della sua presenza in Russia per l’imminente intervista al Presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha portato a un enorme interesse su questa vicenda.

La scalata

Non avendo più una trasmissione su cui trasmettere l’intervista, X è diventata la piattaforma in grado di rendere visibile al pubblico quel che sta per accadere.

Twitter/X Skyrockets To Top App After Carlson-Putin Interview Announcement X became the top app in the United States shortly after Tucker Carlson confirmed on the platform that he would be interviewing the Russian president. According to Appfigures, X received 117,000 new… pic.twitter.com/YCmYjukFkq — Readean (@readeancom) February 7, 2024

Non è un caso, infatti, che nei giorni precedenti all’annuncio X si trovava intorno alla 40esima posizione nella classifica “Top Apps” dell’App Store. Dopo che si è acceso il dibattito su questa intervista, l’app di X ha rapidamente scalato la graduatoria, issandosi al primo posto.