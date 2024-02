Bluesky può essere la vera alternativa (decentralizzata) a X?

Sembra proprio come Twitter, solo con il logo di una farfalla blu al posto dell’iconico (ma ormai defunto, uccellino dello stesso colore). L’interfaccia è molto simile, sia per quel che riguarda l’app (per iOS e Android) sia per quel che concerne la versione desktop. Le vere differenze – anche nei confronti dell’attuale versione di X – stanno nelle possibilità di utilizzo: dall’assenza (almeno per il momento) degli hashtag per indicizzare gli argomenti, per arrivare alla novità più grande decentralizzazione. E così Bluesky, da qualche ora aperto al pubblico di tutto il mondo, prova ad arrivare allo scacco matto del grande ecosistema dei social network.

Per quasi un anno, gli accessi sono stati limitati. Potevano iscriversi solamente un numero ristretto di utenti e solo su invito. Oggi, invece, Bluesky è utilizzabile da tutti quanti e la grande curiosità verso questa (ennesima) alternativa a X è confermata dai primi numeri raccolti.

Welcome to the 1M+ new users who joined Bluesky since we opened access yesterday! Sign up here: https://t.co/exCdOOYprz pic.twitter.com/si9dn04zp2 — bluesky (@bluesky) February 8, 2024

Oltre un milione di nuovi iscritti nel giro di poche ore. Numero che si va a sommare a quello di tutti coloro i quali hanno già testato la nuova piattaforma social nei mesi precedenti, quando l’accesso era vincolato a un invito.

After opening access yesterday, Bluesky has crossed 4M users! 🎉 • 850k+ new users have signed up



• 2M posts were created in the last 24 hours Sign up for Bluesky here, no invite code required: https://t.co/xjTBYE9oOJ pic.twitter.com/vDB4pdnERy — bluesky (@bluesky) February 7, 2024

Dunque, a oggi Bluesky – sponsorizzata e sostenuta, anche economicamente, da co-fondatore di twitter Jack Dorsey – conta oltre 4 milioni di utenti iscritti, con più di 2 milioni di post pubblicati in circa 24 ore.

Bluesky è l’alternativa decentralizzata a X?

In cosa è simile a Twitter e cosa lo differenzia da un social tradizionale? Innanzitutto, Bluesky è una piattaforma di microblogging (esattamente come il Twitter della prima ora) che utilizzata AT Protocol, un protocollo decentralizzato che, come abbiamo spiegato in un nostro approfondimento, cambia alcuni paradigmi:

«Nei social decentralizzati, l’utente ha l’onore e l’onere della gestione dei propri dati personali che vengono archiviati non su server localizzati in Paesi terzi (e quindi in linea con le leggi, per esempio quelle europee del GDPR) o di proprietà di un’azienda».

Dunque, si tratta di inseguire quel modello già sostenuto nel 2019 dallo stesso Jack Dorsey: non avere un organismo centrale di controllo. Questo permette a ogni singolo di avere il controllo su ciò che compare lungo la sua bacheca, grazie alla personalizzazione del flusso. E, qualora si volesse mantenere la versione “default”, il feed è ordinato cronologicamente e senza incappare in contenuti sponsorizzati e pubblicità. L’esatto opposto della direzione intrapresa da X negli ultimi mesi.

La moderazione

Mancano, per il momento, i DM (messaggi diretti). Dunque, si può interagire attraverso stanze e solo in forma pubblica. In attesa di capire se e quando sarà introdotta questa funzione, uno degli aspetti che differenzia Bluesky da X è il team di moderatori. Perché se è vero che la decentralizzazione è un principio in cui si inserisce anche il tema della libertà di espressione, ci sono delle regole della community che non possono essere violate. Oltre al divieto di promuovere comportamenti sbagliati, utilizzare linguaggio d’odio e discriminazione, rappresentare immagini di violenza o minaccia, c’è una lista di cose che non possono essere pubblicate:

Lodare o promuovere materiale proveniente da gruppi che incitano all’odio o da gruppi terroristici messi al bando da Stati Uniti, Canada e UE .

Distribuire materiale pedopornografico o qualsiasi contenuto che ritragga minori in un contesto sessualmente esplicito .

Partecipare alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi tentativo di distribuire, partecipare o normalizzare l’abuso sessuale sui minori.

Partecipare a interazioni o scambi predatori o inappropriati tra minori e adulti, online o offline. Non sostenere né normalizzare la pedofilia o lo sfruttamento sessuale dei minori.

Commercio di beni o sostanze illegali.

Rubare o distribuire informazioni personali private di altri senza il loro permesso.

Hackerare o accedere a sistemi a cui non si è autorizzati ad accedere.

Truffare o imbrogliare gli altri a scopo di lucro.

Spam, phishing o utilizzo in altro modo di mezzi tecnici per interrompere l’esperienza degli altri su Bluesky Social.

Violare i diritti d’autore, i marchi commerciali e/o altre proprietà intellettuali di altri.

Non impegnarsi nella repressione degli elettori né condividere contenuti fuorvianti sui processi elettorali. Non incoraggiare o glorificare l’intimidazione dei partecipanti alle elezioni o l’interruzione dei processi elettorali nel mondo reale.

Non condividere contenuti fuorvianti falsamente attribuiti ai candidati alle elezioni.

Non aggirare o eludere le azioni di moderazione, ad esempio creando nuovi account o riutilizzando un account esistente per sostituire un account vietato o ripubblicando contenuti che sono stati rimossi come parte dell’applicazione della moderazione.

E a controllare che ogni singolo post rispetti queste linee guida, c’è un team di moderatori che lavora e monitora i contenuti sulla piattaforma senza sosta. A differenza di X, dove Musk ha di fatto cancellato la moderazione.