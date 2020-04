Colao al lavoro per riaprire alcune aziende già il 20 aprile

Week-end di Pasqua di lavoro per Vittorio Colao, il numero uno della task force per la ricostruzione voluto fortemente da Giuseppe Conte e dal governo per affrontare quest’ultima fase di lockdown e la successiva fase di ripartenza. A quanto pare, nella giornata di ieri, c’è stata una prima riunione con i componenti della task force presieduta dallo stesso presidente del Consiglio, mentre in questi due giorni di festività – tra oggi e domani – ci saranno scambi di materiali che permetteranno alla task force di essere operativa già a partire dalla giornata di martedì.

Colao vuole riaprire alcune aziende già il 20 aprile

C’è già un orizzonte per la prima fase della ripartenza: il 20 aprile. Vittorio Colao vorrebbe fissare per quella data la riapertura di alcune aziende che avranno messo nero su bianco il loro piano per la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, a quanto pare, ci sarebbe anche FCA. Insomma, un primo passo in avanti rispetto a quelle che sono le richieste di Confindustria che ormai da giorni preme sul governo affinché possa indicare un calendario per la ripartenza di quei settori che sono rimasti fermi da un mese.

Questa fase di ripartenza si baserà molto sulle nuove tecnologie. L’ex numero uno di Vodafone, infatti, sa bene che il Paese non potrà fare a meno della digitalizzazione, che si è rivelata cruciale in questa fase. Stando a quanto raccolto da Repubblica, infatti, Colao sarebbe contrario alle autocertificazioni cartacee e vorrebbe sostituirle con una app. Ma anche puntare sempre più sullo smart-working e sull’e-commerce che, in questa fase, stanno dando ossigeno a tante aziende che, nonostante il blocco, stanno continuando ad andare avanti.