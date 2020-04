Chi è Vittorio Colao, l’uomo che guiderà la task force per la ripartenza

Il nome scelto dal governo per guidare la task force per la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus è quello di Vittorio Colao. Il 58enne di Brescia è un manager di successo. Nella sua lunga carriera (partita dagli studi a Milano, per poi completare il proprio percorso formativo ad Harvard) ha guidato con successo Vodafone riuscendo, nei suoi 10 anni alla guida del colosso internazionale, riuscendo a raddoppiare il numero degli abbonati. Ora sarà lui a guidare l’Italia – insieme a un comitato di altre eccellenze italiane – nella ripartenza.

Dopo gli studi all’Università Bocconi di Milano, Vittorio Colao ha completato i suoi studi con un Master in Business Administration, ad Harvard. Poi i primi passi con Morgan Stanley e McKinsey, prima del ritorno in Italia (nel 1996) in Omnitel Pronto Italia. La società telefonica, nata da una costola di Olivetti, inizia a crescere fino all’acquisto da parte di Vodafone.

Vittorio Colao, l’uomo della ripartenza

E proprio nel colosso degli operatori telefonici muove i suoi primi grandi passi, diventando il responsabile dell’aziende per l’Europa Meridionale, l’Africa e il Medio Oriente. Poi il rapporto si interrompe quando, nel 2004, viene chiamato a dirimere la matassa all’interno dell’azionariato di Rcs. Dopo due anni, terminato quel lavoro, torna proprio in Vodafone, scalando tutte le gerarchie fino a raggiungere il ruolo di amministratore delegato. E proprio lì si è distinto diventato un vero e proprio manager di successo riconosciuto a livello mondiale.

La task force scelta dal governo

Come spiegata da Giuseppe Conte, Vittorio Colao sarà alla guida della task force per la ripartenza. Il comitato sarà composto «da tante personalità che risiedono in Italia e all’estero come Giovannini, Maggini, Mazzuccato, Sadun» e avrà il compito di «pensare ai processi razionali per ripensare l’organizzazione della nostra vita». Il tutto in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico.

