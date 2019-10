Gianfranco Vissani vuole «provare Matteo Salvini per cinque anni»

La delusione fa brutti scherzi e porta a intraprendere vie insospettabili, come quella che porta in direzione del tutto opposta rispetto al tragitto seguito per anni. Ed è cosi che Gianfranco Vissani ha lasciato la vecchia via per quella nuova. Una strada chiamata Lega. Domenica in Umbria si voterà per le elezioni Regionali e lo chef non ha dubbi sulla squadra per cui tiferà dopo anni passati a seguire la sinistra. Ora la sua stella cometa è Matteo Salvini a cui lui, ormai, dedica i suoi pensieri. Ma vuole garanzie.

In un colloquio con Maria Rosaria Tomasello, pubblicato su La Stampa, Gianfranco Vissani ha raccontato di come gli errori della sinistra, facendo chiari riferimenti al Partito Democratico, lo abbiano portato ad abbracciare la Lega e Matteo Salvini. Nel mirino, infatti, c’è l’assenza dei dem dalle piazze, il mancato contatto con i cittadini che non possono più limitarsi a uno spot elettorale televisivo, ma hanno bisogno di sentirsi parte comune. Insomma, il metodo Salvini ha fatto innamorare lo chef.

Vissani e il tifo per Salvini (ma a tempo)

«Noi vorremmo provare cinque anni di Salvini, poi se non funziona lo mettiamo alla porta», ha spiegato Gianfranco Vissani. Il leader della Lega, secondo lui, non è di destra. Lo aveva già spiegato circa un anno fa. Era il novembre del 2018 quando il due volte stellato chef umbro disse che «Salvini è più a sinistra di quelli di sinistra». Una dichiarazione che, ai più, è sembrata più che altro il tentativo di giustificare il suo passaggio a sostegno della Lega.

Il radical chic del Pd

E l’accusa più grande è rivolta al Partito Democratico che, secondo Vissani (e non solo) ha sprecato la grande occasione dell’ondata di consenso popolare dell’epoca Renzi quando, invece di mantenere attivo il contatto con i cittadini, si è rinchiuso nelle stanze mettendo una barriera. Un muro che Salvini è stato in grado di abbattere riuscendo a giungere a un clamoroso consenso.

