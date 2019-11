Continua la lotta a colpi di tweet tra Virginia Raggi e Matteo Salvini. Ad aggiudicarsi il nuovo punto della diatriba sui social network che va avanti da diverso tempo e tocca i temi più svariati, è la sindaca del Movimento 5 Stelle, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha pubblicato un video in cui si vede l’avversario parlare in maniera concitata con la telecamera del suo smartphone, con sullo sfondo il Campidoglio.

Virginia Raggi e il video di “Salvini, il chiacchierone solitario”

«Basta chiacchiere su Roma» tuona Virginia Raggi. La sindaca passa al contrattacco, dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini a Civitavecchia sul tema dell’emergenza rifiuti. «Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo…» cinguetta la sindaca a didascalia del video in cui, con il sottofondo della marcia di Radetzky, si vede il leader leghista registrare uno dei suoi famosi video sui social: si tratta di quello pubblicato il 27 novembre, dove l’ex ministro attacca la sindaca sull’emergenza rifiuti. «Buon pomeriggio amici siamo in due» apre la diretta mostrando il suo volto e il gabbiano alle sue spalle. Parla, attacca, commenta e poi si allontana mesto e, soprattutto, solitario. Schermata nera, e l’incalzata finale: «Salvini, il chiacchierone solitario».

