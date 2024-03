L’hub didattico di Virgilio Scuola e il nostro contributo di “educazione civica”

La piattaforma di Italiaonline è stata lanciata in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico: come sta andando e come Giornalettismo ha collaborato

Virgilio Scuola ha fatto un grande passo in avanti verso l’educazione nelle classi. È stata una scommessa sin qui riuscita quella di Italiaonline che, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, ha lanciato un vero e proprio hub editoriale rivolto a studenti, docenti e genitori. La piattaforma è rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole elementari fino alle superiori, con vista sul microcosmo dell’esame di maturità 2024: anche le materie che vengono affrontate e proposte – attraverso contenuti agili, smart e social oriented – sono le più disparate. Sicuramente matematica e scienze, ma c’è spazio per la grammatica italiana, così come per le lezioni di storia e di filosofia.

Virgilio Scuola e Giornalettismo, un e-book contro le fake news

Poi, c’è il ramo dell’educazione civica. E da questo punto di vista, Giornalettismo ha offerto il proprio contributo in quella che la nostra testata ritiene davvero una battaglia di civiltà: quella a favore della corretta informazione, per ripulire un ecosistema mediatico inquinato dalle fake news. Qualche settimana fa, è stato pubblicato l’e-book “Fake News”, che punta a spiegare ai ragazzi – con un linguaggio semplice e divulgativo – come si fa giornalismo oggi e quali sono le principali insidie che il digitale sta presentando.

La sfida dell’intelligenza artificiale – che può essere, alternativamente, problema per l’informazione o assistente alla corretta divulgazione di notizie – è affrontata tra le pagine dell’e-book e in due video girati e pubblicati sulla piattaforma di Virgilio Scuola.

«Direi che nel primo quadrimestre è stato promosso a pieni voti – ci ha spiegato Barbara Del Pio, responsabile editoriale di Italiaonline -. In pochi mesi Virgilio Scuola è infatti diventato un punto di riferimento digitale per centinaia di migliaia di studenti e studentesse: per approfondire un argomento svolto in classe, per ripassare in vista di un’interrogazione o una verifica, per esercitarsi con video lezioni e infografiche, per scaricare schede e materiale didattico di tutte le materie scolastiche. Da febbraio abbiamo inaugurato la sezione “Mondo Scuola”, dove ogni giorno proponiamo notizie e curiosità imperdibili per studenti, mamme, papà e addetti ai lavori».

