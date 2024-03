Come funziona Virgilio Scuola: l’obiettivo di unire insegnanti, alunni, famiglie

Una piattaforma editoriale, ricca di spunti e contenuti, oltre a una comunicazione efficace, che strizza l’occhio alle nuove generazioni, sui social network. Virgilio Scuola è un interessante esperimento che non si limita esclusivamente all’e-learning, ma che punta a un vero e proprio piano editoriale didattico. Il tutto con l’expertise made in Italy di Italiaonline alle spalle. Dall’infanzia alle superiori, la piattaforma offre dei contenuti per tutte le fasce d’età, ma cerca di coinvolgere in un dialogo proficuo anche insegnanti e genitori, oltre che soggetti della società civile. Il tutto con un unico obiettivo: quello di utilizzare gli strumenti digitali per la diffusione della conoscenza.

LEGGI ANCHE > «Per ragazzi e ragazze, entro e oltre l’orario scolastico, il digitale è ormai una dimensione naturale»

Virgilio Scuola, come funziona e quali sono i suoi obiettivi

In un altro passaggio dell’intervista a Barbara Del Pio, che Giornalettismo ha realizzato per questo monografico, la responsabile editoriale di Italiaonline ci ha spiegato: «In oltre vent’anni di storia digitale, abbiamo lanciato e portato sul podio dei rispettivi ranking di categoria progetti editoriali che oggi sono realtà consolidate e di successo. Penso a DiLei, QuiFinanza, SiViaggia, Buonissimo e a tutti i Verticali legati ai brand Virgilio e Libero. Virgilio Scuola e Libero Gaming (lanciato a novembre 2023, ndr) sono i primi due Verticali “made in Italiaonline” pensati e realizzati specificamente per un pubblico under 24. In un certo senso direi che completano e rafforzano il nostro ambizioso progetto editoriale».

Effettivamente, dove c’è scuola ci può essere anche svago. E non è un caso che il lancio di Virgilio Scuola sia stato praticamente contestuale rispetto a quello di Libero Gaming, un portale che fotografa tutte le novità del mondo del gaming, che offre recensioni e breaking news tematiche e che ha uno sguardo molto attento anche sugli e-sports.

L’educazione e la divulgazione, comunque, rappresentano da sempre una delle ambizioni editoriali più importanti di Italiaonline. Virgilio Scuola ha cercato di declinare la divulgazione in più ambiti, dalla fisica alle scienze naturali, dalla grammatica italiana alla matematica, passando per una serie di lezioni e di video-lezioni adatte a tutta la popolazione scolastica. Non solo: mette a disposizione tools e utilities come un programma per il calcolo delle frazioni, il calcolo delle percentuali, il correttore ortografico, uno strumento per coniugare i verbi, la tavola pitagorica e un calcolatore di equivalenze. La sezione “impara con TikTok” va a esportare le lezioni o gli interventi degli esperti coinvolti da Virgilio Scuola anche sulla piattaforma più utilizzata dalla Generazione Z. Un progetto a tutto tondo che, con l’esame di maturità 2024, chiuderà idealmente il suo primo ciclo scolastico. E che annuncia novità anche per il futuro.