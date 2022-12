Twitter ha iniziato a rendere disponibile l’indicatore del numero di visualizzazioni per ogni tweet

Twitter ha iniziato a rendere disponibile per gli utenti l’indicatore del numero di visualizzazioni per ogni tweet. La nuova funzionalità consente a chi pubblica un tweet di vedere quanti utenti lo hanno visualizzato e quindi di capire quante persone ha raggiunto.

Si tratta di una novità voluta e introdotta da Elon Musk, che ha acquistato l’azienda a fine ottobre. Musk aveva promesso all’inizio di dicembre che avrebbe fatto in modo di implementare l’indicatore delle visualizzazioni, cosa che è avvenuta nei giorni scorsi per la maggior parte degli utenti che hanno iniziato a vederlo prima nell’applicazione per dispositivi mobili e poi sulla versione Web. Il contatore è posizionato a sinistra di quelli che tengono conto del numero dei commenti, dei retweet e dei “mi piace”. Secondo quanto scritto da Musk in un tweet del 22 dicembre la nuova funzionalità servirebbe anche per dimostrare che Twitter sia molto utilizzato, in quanto «oltre il 90% degli utenti di Twitter legge, ma non scrive tweet, non risponde o non mette mi piace, poiché si tratta di azioni pubbliche».

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Come funziona view counts?

L’account Twitter Support ha condiviso in un tweet il link alla sezione dell’Help center del social network dove viene spiegato come funziona l’indicatore o view counts. «Le risposte e i “mi piace” non raccontano tutta la storia» ha scritto Twitter Support. Non tutti i tweet avranno l’indicatore delle visualizzazioni: quelli più vecchi non lo avranno, per esempio. Quando Musk ha annunciato di voler implementare questa funzione aveva spiegato di voler eqiparare i tweet che contengono solo testo oppure foto a quelli che invece contengono video e che avevano già l’indicatore delle visualizzazioni. Con questa decisione Twitter va in una direzione opposta rispetto a quella di alcuni altri social come Instagram e Facebook che permettono agli utenti di nascondere il numero di “mi piace” sui loro post. Anche YouTube ha iniziato a nascondere alcune informazioni, come cui il numero di “non mi piace”, che vengono mostrati solo ai creatori dei video.