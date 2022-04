Video shock girato a San Lorenzo: account Instagram utilizzato per condividere scene di degrado

Pare che i giovani del quartiere San Lorenzo si siano dilettati, durante la notte, a compiere atti vandalici contro l’arredo urbano e la chiesa del quartiere: questo è ciò che si evince dal video shock girato a San Lorenzo e riportato dal profilo Instagram «Spotted San Lolloo». Per fortuna, non tutti i ragazzi si comportano allo stesso modo e sul social c’è già un profilo «resist_sanlorenzo» che condivide il video scandaloso, e tanti altri, per denunciare lo stato di degrado di San Lorenzo. Nella bio di questo profilo, infatti, si legge la sua missione: «fotografa quello che per te non è decoro urbano».

Leggi anche > Desirée, la 16enne trovata morta a San Lorenzo: è stata violenza di gruppo

Video shock girato a San Lorenzo: atti vandalici contro le finestre della chiesa e non solo

Giovani, nella notte a San Lorenzo, compiono una serie di atti vandalici: due ragazzi sradicano un palo con il segnale del divieto d’accesso, che poi portano in spalla per le strade del quartiere, mentre un altro giovane è ripreso sdraiato sul cofano di un’automobile. Altri due, ancora, combattono con delle spade di plastica nel bel mezzo alla strada simulando un vero combattimento, mentre un altro ragazzo, in stato di ubriachezza è seduto a terra e pare incosciente. Un altro ancora dorme su un muretto senza muoversi. Altri due ragazzi fanno flessioni a torso nudo in mezzo alla strada. Tantissimi sono i video pubblicati dal profilo Instagram @spottedsanlollo – seguito da 2.534 utenti – in cui vengono riprese, come fossero gesta eroiche, le imprese sconcertanti di giovani ragazzi che durante la notte passano il tempo insieme nel quartiere San Lorenzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @spotted__sanlolloo

Sono video sconvolgenti, che ritraggono una generazione senza freni né educazione. Forse, il video più preoccupante è quello in cui un ragazzo prende un’asta e la scaglia contro le finestre di una chiesa. Il video dell’atto vandalico è stato postato su Instagram dai residenti del quartiere San Lorenzo dalla pagina @resist_sanlorenzo che si occupa di denunciare gli atti osceni che troppo spesso, ormai, interessano le strade del quartiere. In queste, infatti, non c’è controllo che tenga, sebbene le forze dell’ordine ogni fine settimana si rechino sul posto per mantenere la situazione sotto la loro vigilanza. Urla, parolacce, alcool, forse anche droghe: questo terrorizza i residenti che sono costretti a sopportare questa situazione non potendo nemmeno dormire durante la notte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da resist (@resist_sanlorenzo)

La cosa ancora più degradante? Sono gli stessi followers del becero profilo Instagram, anonimamente, ad inviare a quest’ultimo i propri contenuti, le registrazioni delle loro «gesta» mostrando alcun rispetto nei confronti dei residenti della zona. Ormai da un anno che atti di questo genere interessano il quartiere. C’è addirittura chi si fa accendere la sigaretta con una torcia di fuoco, come fosse un accendino.