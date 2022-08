Lo chiamano scrolling casuale ed è l'abitudine più diffusa di qualsiasi utente dei social network Lo scrolling casuale consiste nell'abitudine degli utenti di «scrollare» da un contenuto a quello successivo, quasi compulsivamente. Dinanzi a questa tendenza sempre più diffusa, Amazon deve aver drizzato le antenne: «perché non creare uno spazio per lo scrolling casuale anche nella mia app?»

Se le recensioni di Amazon saranno come i Per te di TikTok

Amazon avrà guardato i Per te di TikTok e i creators della piattaforma che spesso sponsorizzano prodotti acquistabili nel suo e-commerce, ne avrà scrutato le potenzialità e, allora, avrà deciso di creare uno spazio per lo «scrolling» direttamente all’interno dell’app. Questo potrebbe essere l’iter che ha portato alle nuove video recensioni Amazon, pensate proprio come un feed di un social network qualsiasi.

Ma Amazon non è un social network.

«Stiamo costantemente testando nuove funzionalità per semplificare la vita dei clienti»

Un portavoce di Amazon, interrogato da TechCrunch sulla novità, ha argomentato la possibile nuova interfaccia delle recensioni dicendo che questa si colloca nell’ambito dell’impegno – da parte dell’azienda – volto a «semplificare la vita dei clienti». Probabilmente, l’allusione è al tempo che l’utente risparmierebbe nello scrollare – tra contenuti con prodotti acquistabili su Amazon – direttamente dentro l’app. Quindi, per esempio, senza arrivarci dopo aver cliccato sullo sticker con il link che qualche influencer ha messo nelle sue Stories dopo le tante domande ricevute in DM, del tipo «Ma dove hai acquistato quel poggia pc? Dove posso trovare quel marsupio per correre?».

A prova di ciò, per dirne una, la content creator Camihawke ha apposto nella sua bio di Instagram il link al suo shop di Amazon: una bacheca in cui sono raccolti tutti i prodotti che in questi anni ha suggerito ai suoi followers, raggruppati per categoria di appartenenza.

Questo spiegherebbe la risposta del portavoce di Amazon «per semplificare la vita dei clienti». Ora, non crediamo che cliccare su un link in bio fosse così faticoso per gli utenti-clienti ma – come ci dimostra la gara che le varie piattaforme dei social media sembrano affrontare quotidianamente – l’obiettivo principale è quello di aumentare il più possibile il tempo di permanenza all’interno della propria app: riducendo al minimo le possibilità di uscita. Un portare acqua al proprio mulino, insomma. Questo spiega la rimozione dello swipe-up; questo spiega le recensioni di Amazon pensate come un feed.

Come potrebbero apparire la nuove video recensioni Amazon

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il feed – attualmente noto come «Inspire» – apparirà nella barra di navigazione inferiore dell’app di Amazon, tra il simbolo della casetta (la home) e quello dell’omino (la sezione del proprio profilo utente) e apparirà sotto forma di diamante. Toccando il simbolo, gli utenti vedranno i post del feed, che includeranno i link per l’acquisto degli articoli presentati nel post.

In realtà, prima che Amazon esportasse una caratteristica propria di TikTok direttamente all’interno della sua app, aveva già instaurato un legame social con lo spazio dei Per te. Per esempio, ci sono diversi creators che – iniziando con il presentare un particolare oggetto acquistabile Amazon – hanno reso quel prodotto virale e hanno sponsorizzato, per proprietà transitiva, anche il colosso dell’e-commerce.

A questo punto, Amazon si sarà detta: ma perché non ottimizzare quel passaggio che gli utenti normalmente fanno da TikTok ad Amazon per rintracciare quel determinato prodotto? Ed ecco la novità in via di sperimentazione: i Per te direttamente dentro l’app di Amazon. Scorri, anzi scrolli, e se il prodotto ti piace, per come è stato presentato, per l’impatto che potrebbe avere nella tua quotidianità, lo aggiungi al carrello e via.

It’s not its business

Ma un momento. Amazon nasce come un e-commerce, non è un social network. Okay, è vero, in questi anni l’azienda è diventata società editrice, dando agli utenti la possibilità di auto-pubblicare i propri libri; è diventata uno streaming video, con Amazon Prime Video; è diventata un player musicale, con Amazon Music.

Alla luce di tutto ciò, dunque, che Amazon diventasse anche un social network c’era da aspettarselo? E se è corretta l’associazione Amazon-social network, in che modo le nuove recensioni potranno essere uno spazio per costruire relazioni umane oltre che per riempire un carrello di denaro?