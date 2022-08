Amazon compra iRobot per 1,7 miliardi di dollari

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di iRobot, il produttore del popolare aspirapolvere Roomba, per 1,7 miliardi di dollari (1,666 miliardi di euro), compreso il debito della società. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> A mazon non avrebbe risposto in maniera adeguata a minacce di morte razziste ricevute da dipendenti

In particolare, Amazon pagherà 61 dollari in contanti per ogni azione iRobot, il che rappresenta un premio del 22% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società nella sessione di giovedì e valuta iRobot circa 1,7 miliardi di dollari, incluso il debito netto del produttore. La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni, tra cui l’approvazione da parte degli azionisti di iRobot e le approvazioni normative, ha dichiarato la società, precisando che al termine della transazione Colin Angle rimarrà l’amministratore delegato di iRobot. “Per molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e ingegnosi”, ha dichiarato Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon Devices. “Da quando abbiamo fondato iRobot, il nostro team ha avuto come missione quella di creare prodotti innovativi e pratici che semplificassero la vita dei clienti, dando vita a invenzioni come Roomba e iRobot Os – ha sottolineato Colin Angle, presidente e Ceo di iRobot-. Amazon condivide la nostra passione per la creazione di innovazioni che consentano alle persone di fare di più a casa, e non riesco a pensare a un posto migliore per il nostro team per continuare la nostra missione”. Sono entusiasta di far parte di Amazon e di vedere cosa potremo costruire insieme per i clienti nei prossimi anni”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]