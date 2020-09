Sondaggio Veneto: Zaia al 74%, la sua lista 11 punti sopra la Lega

Secondo un sondaggio realizzato in Veneto da Ipsos per il Corriere della Sera in vista delle prossime elezioni regionali, è praticamente già annunciata la vittoria schiacciante del governatore uscente Luca Zaia. Il consenso rilevato nei suoi confronti è del 74% degli elettori, che esprime una valutazione positiva sull’operatore dell’amministrazione uscente.

Il segreto del successo di Zaia in Veneto

Il gradimento di Zaia in Veneto sembra essere trasversale, infatti anche tra i grillini, che di solito sono molto critici delle giunte di centrodestra, c’è un consenso del 55%. Un dato fondamentale è anche quello del 45% degli elettori di centrosinistra che dichiarano di apprezzare Zaia.

Il governatore uscente si è particolarmente distinto durante l’emergenza sanitaria ma sarebbe riduttivo attribuire i suoi consensi solo alla pandemia di Covid-19.

Zaia ha vinto con il 50% nel 2015 e con col 60% nel 2010. Se le previsioni del sondaggio sono corrette, e il governatore dovesse essere rieletto, si tratterebbe del più grande successo elettorale alle regionali dal 1995, quando è stata introdotta la legge Tatarella.

Le percentuale degli altri candidati in Veneto

Zaia è seguito, a molta distanza, dal candidato di centrosinistra Arturo Lorenzi (16,3%) e da Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle (4,9%).

Un’altra testimonianza del vantaggio di cui gode il governatore uscente è il consenso per la sua lista, Zaia Presidente, che con il 34,5% precede la Lega, il suo partito di appartenenza che è al 23,5%. Seguono il Partito Democratico (15,1%), Fratelli d’Italia (8,8%), il MS5 (5,2%) E Forza Italia (3,5%). Secondo il sondaggio, l’affluenza alla urne è stimata al 63%, un dato simile a quello delle elezioni europee dello scorso anno.

I risultati dei sondaggi in altre regioni d’Italia

Secondo recenti sondaggi, in Veneto, Liguria e Marche prevale il centrodestra, mentre il Campania è in vantaggio il centrosinistra. I giochi sono aperti in Toscana, dove è livene vantaggio la sinistra e in Puglia, dove, per poco, prevale la destra.

(Immagine di copertina: dal profilo Facebook di Luca Zaia)