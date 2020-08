Zaia: «Un positivo al Summer Festival di Cortina. Chi c’era faccia il test»

A lanciare l’allarme è stato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Una persona è risultata positivi al test Covid dopo aver partecipato al Cortina Summer festival nella nota località in provincia di Belluno. E a quell’evento hanno partecipato tra le 500 e le 600 persone. Numeri che, inevitabilmente, fanno alzare l’asticella dell’attenzione. Zaia ha invitato tutte le persone che hanno frequentato l’evento a sottoporsi ai tamponi per evitare di propagare – eventualmente – la portata di quello che potrebbe rappresentare un grande focolaio fuori controllo.

«Una persona che ha partecipato al Cortina Summer Festvial, il 20 agosto scorso, ed è risultata positiva – ha annunciato Luca Zaia nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana con gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Veneto -. Hanno partecipato tra le 500 e le 600 persone. Tra di loro abbiamo trovato una persona positiva, quindi con il contact tracing stiamo risalendo a queste 500-600 persone. Avviso tutti coloro che hanno partecipato di recarsi allo Stadio del ghiaccio di Cortina domani dalle 14.30 alle 18.30, per un tampone in via precauzionale».

Cortina Summer Festival, l’allarme dopo la positività di una persona

Si richiede, dunque, un comportamento ravveduto da parte di chi ha partecipato al Cortina Summer Festival, con la speranza che tutte le persone presenti si sottopongano a tampone per contenere un eventuale focolaio. In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 132 nuovi positivi, sulla falsa riga dei dati ufficializzati ieri (erano +147) nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi volontari per chi rientra dalla Sardegna

«Ho firmato un’ordinanza per rendere facoltativo il test e il tampone a coloro che tornano dalla Sardegna – ha spiegato Luca Zaia -. Lo facciamo in via prudenziale, non perché la Sardegna sia lazzaretto, ma stiamo tentando di essere performanti rispetto a una situazione contingente e le notizie di contagio che abbiamo avuto dai resort».

