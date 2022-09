Acquistare una casa a Milano può essere un ottimo investimento, ma è importante valutare tutti i fattori coinvolti prima di prendere una decisione definitiva. Occorre infatti valutare se l’investimento è economicamente sostenibile e se l’immobile vale realmente il prezzo richiesto dal venditore. Inoltre, la scelta dovrebbe essere ponderata anche considerando l’andamento del mercato e se l’immobile è destinato a salire di valore nel tempo. Vediamo quali sono i parametri per valutare una casa a Milano e per comprendere se si tratta di un investimento conveniente o meno.

LEGGI ANCHE > L’arco della pace di Milano diventa NFT e viene venduto per una buona causa

Posizione della casa a Milano

La prima cosa da considerare è la posizione della casa a Milano. Il fattore più importante a questo proposito è senza dubbio il quartiere in cui si trova l’immobile, dato che i prezzi tendono a variare in base alla zona. Da questo punto di vista, si consiglia di valutare anche l’hinterland milanese, dove si trovano prezzi molto più accessibili. Questa è però un’opzione adatta soprattutto per i lavoratori, mentre agli studenti converrà cercare una soluzione che consenta di raggiungere rapidamente la propria università. Il web ci viene in aiuto, oggi si ha infatti la possibilità di richiedere una valutazione casa a Milano online: inserendo pochi dati (tra cui l’indirizzo dell’immobile) si ottiene una risposta veloce facendosi sin da subito un’idea relativa ai costi.

Condizioni strutturali e impianti

Un altro parametro fondamentale da considerare è legato alle condizioni dell’immobile e allo stato dei servizi e degli impianti. Ovviamente, un appartamento nuovo costerà di più di uno vecchio da ristrutturare, tuttavia è importante cercare di valutare i costi globali per entrambe le opzioni. Inoltre, se si intende acquistare una casa a Milano a scopo di investimento, possono fare la differenza la presenza di un garage o di un posto auto riservato. Infine, prima di acquistare la casa, è di fondamentale importanza misurare con attenzione i costi di un’eventuale ristrutturazione, che potrebbero anche annullare del tutto la convenienza del prezzo basso.

Età della casa e classe energetica

Oltre alle condizioni strutturali, un altro elemento che incide sul valore di una casa a Milano è la sua età. Gli edifici nuovi sono solitamente più costosi di quelli più vecchi, ma offrono maggiori garanzie anche in termini di efficienza energetica e sostenibilità. Chiaramente è sempre bene richiedere un attestato di prestazione energetica per avere una conferma ufficiale del dato. In secondo luogo, un edificio vecchio potrebbe necessitare di interventi di manutenzione con costi importanti, che devono essere presi in considerazione quando si decide se acquistare o meno un immobile.

Mezzi pubblici e collegamenti

Se la zona della casa non è adeguatamente servita dai mezzi pubblici, si potrebbero avere problemi in termini di mobilità, soprattutto se si è pendolari. Per questo motivo, è importante valutare la presenza di collegamenti (soprattutto con la metropolitana) prima di fare una scelta definitiva. Inutile sottolineare che un immobile ben collegato ha un prezzo superiore rispetto ad una casa che rende complesso raggiungere altre zone di Milano.