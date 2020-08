La buona stella che ha salvato la vita a Valentino Rossi in Austria | VIDEO

Una frazione di secondo, un paio di centimetri più in là. La sorte dà, la sorte toglie. E oggi ha sinceramente dato a Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia stava per essere coinvolto, suo malgrado, in un terrificante incidente durante il gran premio d’Austria di Moto GP. Al nono giro, le moto di Zarco e di Morbidelli – il primo ha fatto un sorpasso azzardato sul secondo, causando una carambola impazzita – sono passate a pochissima distanza dal numero 46, che si è visto sfrecciare le moto a pochissima distanza dal suo casco, in una sorta di sandwich che per poco non si è chiuso su se stesso.

LEGGI ANCHE > La terribile caduta di Remco Evenepoel al Lombardia

Valentino Rossi ha davvero rischiato di morire

Mamma mia che sfioro tra Viñales e Rossi. Zarco ha rischiato di fare una strage colpendo Morbidelli. #AustrianGP pic.twitter.com/hHpeOhSyfp — Daniele Bailo (@DaniBailo) August 16, 2020

Le immagini dalla on board camera di Valentino Rossi rendono ancora al meglio l’idea:

On board camera di Rossi orcodio pic.twitter.com/SDt1UZq39i — Silvio (@readyplayer1__) August 16, 2020

Dopo l’incidente, il GP d’Austria è stato sospeso, con la bandiera rossa e il conseguente rientro dei piloti ai box. Eloquente il gesto di Valentino Rossi che, nel paddock della Yamaha, si è messo le mani sul casco, proprio a voler indicare il rischio corso.

Se si pensa a quanto accaduto a Marco Simoncelli il 23 ottobre 2011 (anche lui coinvolto in un incidente in cui ha trovato la morte), non si può non avere un brivido. Oggi, Valentino Rossi ha avuto fortuna (in uno dei pochi casi in cui l’abilità non c’entrava nulla). Nessuna conseguenza, al momento, per Zarco e Morbidelli, direttamente coinvolti nello scontro.