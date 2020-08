La terribile caduta di Remco Evenepoel al Lombardia

Remco Evenepoel era uno dei grandi favoriti di questa edizione 2020 del Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte che quest’anno, vista l’emergenza coronavirus, è stata spostata in calendario, non più in autunno, ma in piena estate. Una corsa dal grande fascino che oggi, tuttavia, è stata caratterizzata da una terribile caduta.

Il video della caduta di Remco Evenepoel

A 40 chilometri dall’arrivo, con Vincenzo Nibali in forte forcing in testa alla corsa, Remco Evenepoel ha perso il controllo della sua bicicletta in discesa, impattando un muretto in muratura all’inizio di un ponticello, con sede stradale molto stretta. Alla fine, è caduto in un dirupo e nel boschetto a bordo strada. Le prime indicazioni che arrivano dalla corsa, tuttavia, riportano che il forte corridore belga della Quickstep sarebbe vigile.