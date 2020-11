Vaccino AstraZeneca, «tre miliardi di dosi entro inizio 2021, distribuzione sarà complicata»

Il vaccino della casa farmaceutica AstraZeneca è tra quelli, nel mondo, che continuano ad essere più avanti nell’ambito della sperimentazione e – attualmente – uno dei primissimi che verranno resi disponibili. Abbiamo anche, secondo quanto ha riferito dal direttore dell’area Ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda Josep Baselga, una data: il vaccino AstraZeneca da marzo sarà disponibile in distribuzione avanzata. Baselga ha comunque specificato che «sarà un inverno duro e non possiamo pensare di tornare alla vita di prima».

Vaccino AstraZeneca, 3 miliardi di dosi entro inizio 2021

«Alla fine del primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, i vaccini saranno in una fase avanzata di distribuzione», ha detto Josep Baselga, in riferimento al 2021. La stima delle dosi disponibili è di circa 3 miliardi entro il prossimo anno. Il vaccino AstraZeneca si è mostrato particolarmente efficace in particolare con le persone che più temono gli effetti del coronavirus essendo in grado di «stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anziani».

La parte più «complicata» sarà la distribuzione

La parte più complicata, dopo aver creato il vaccino Covid, sarà quella della distribuzione. Vista l’altissima domanda del farmaco la distribuzioni sarà sicuramente problematica. AstraZeneca ha anche fatto sapere che «l’azienda si è impegnata a distribuire i vaccini in tutto il mondo e non solo a singoli stati o in Europa» aggiungendo che sicuramente il vaccino aiuterà ma non sarà la sola soluzione su cui puntare. In tal senso Beselga ha parlato di un «trattamento con anticorpi monoclonali» che l’azienda farmaceutica sta sviluppando con lo scopo di integrare gli effetti del vaccino una volta che sarà distribuito su larga scala.