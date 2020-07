Trump decide di abbandonare l’Oms (almeno per un anno)

Quello che sembrava essere solo uno dei tanti annunci simbolici si è trasformato in realtà: gli Usa escono da Oms. L’atto, firmato da Donald Trump, è stato notificato poche ore fa al Congresso, come annunciato dal senatore Robert Menendez, membro di spicco del Comitato per le relazioni estere del Senato statunitense. Ancora non ci sono molti dettagli, ma si parla di una questione liquidata in poche righe. Gli effetti di questa scelta, in piena pandemia, si vedranno a partire dalle prossime settimane.

Secondo le anticipazioni della Cnn, infatti, si tratta di una lettera notificata al Congresso di sole tre righe. Insomma, la questione – che va ben oltre i dissidi politici citati da Donald Trump durante le occasioni pubbliche – si conclude con una decisione che potrebbe avere gravi effetti, in tempo di pandemia.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020