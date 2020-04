Dopo la pausa per via del coronavirus Uomini e Donne di Maria De Filippi si riorganizza ed è pronto a tornare su Canale 5. Da lunedì 20 aprile i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno in onda con delle puntate inedite, di cui alcune erano già state registrate nei giorni prima del lockdown mentre altre saranno inedite. In un’intervista la regina della tv aveva parlato di un futuro da reinventare per i suoi show come C’è posta per te e Uomini e Donne, con quest’ultimo che è il primo ad essersi dovuto sottoporre ad un restyling.

Sembra che la scelta di Maria De Filippi e della sua squadra sia ricaduta su un corteggiamento verbale, non essendo prevista la possibilità di realizzare puntate in esterna o creare assembramenti in studio. L’autrice Raffaella Mennoia, aveva già svelato negli scorsi giorni che Uomini e Donne stava per tornare, ora dunque sappiamo che lo farà con corteggiamenti telefonici. Dunque in tempo di coronavirus ci troveremo davanti ad una sorta di Tinder televisivo, negli scorsi giorni infatti era stato pubblicato questo annuncio: “Vuoi corteggiare con le parole? Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna? Iscritivi su WittyTv”.

Non ci resta che attendere il 20 aprile per scoprire come Uomini e Donne di Maria De Filippi cambierà pelle in tempo di coronavirus.