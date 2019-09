L’ultimo filmato di Nadia Toffa

Il regista: "Non è ancora il momento di mandarlo in onda"

Esiste un ultimo video Nadia Toffa. La conduttrice aveva chiamato a casa sua Le Iene, perché le era venuta un’idea. E perché, stando a quanto raccontava, era consapevole che non le sarebbe rimasto poi così tanto tempo per metterla in pratica. Un video in cui, a quanto pare, la conduttrice del programma di Italia Uno ha voluto mettere insieme i suoi affetti più importanti, dall’ex fidanzato Max, fino ad arrivare a Silvio Berlusconi che le ha messo a disposizione un elicottero per trasportarla al San Raffaele, nel giorno del malore a Trieste.

Ultimo video Nadia Toffa: la richiesta della conduttrice

La richiesta di Nadia Toffa è datata 21 dicembre 2018. Qualche giorno dopo, le telecamere de Le Iene sono in casa sua: «Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Voglio salutare tutte le persone che sono state davvero importanti per me».

Ultimo video Nadia Toffa: «Non è ancora tempo»

Nel video, Nadia Toffa si lascia andare al ricordo commosso degli affetti più veri. Chi ha visto quelle immagini, ha parlato di un vero e proprio testamento gioioso. Intanto, il programma Le Iene è pronto a partire con la nuova stagione. Martedì 1° ottobre sarà il primo giorno dell’era post Nadia Toffa. L’omaggio all’inviata e conduttrice che ha legato la sua carriera quasi interamente al programma Mediaset sarà scontato.

Ma non verranno trasmesse quelle immagini. Davide Parenti, il regista de Le Iene, ha affermato che non è ancora arrivato il momento: «Non è ancora tempo di mandarli in onda – ha spiegato al Corriere della Sera, in un’intervista esclusiva – troppo doloroso. Vedremo più avanti».