Anche Nadia Toffa tra le 100 donne più influenti di Forbes 2019

Sorprende, ma neanche troppo, l’elenco annuale stilato da Forbes sulle 100 donne più influenti in Italia nel 2019. Nella lista, infatti, troviamo personalità del mondo del giornalismo, dello sport, della politica e del web che nel nostro Paese sono diventate delle vere e proprie icone di tendenza. Il merito è anche dei social che, negli ultimi anni, hanno portato alla ribalta personaggi molto presenti sulle varie piattaforme. Non è una sorpresa, invece, il nome di Nadia Toffa che – anche per via della narrazione della sua malattia, prima ancora della sua morte – è diventato uno dei personaggi femminili che meglio racchiude il concetto di influenza che la famosa rivista analizza annualmente. Il dolore per il suo decesso, dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stato immenso per moltissimi italiani che l’hanno accompagnata, seppur a distanza, nella sua lotta fino agli ultimi giorni.

Oltre a Nadia Toffa, tra le 100 donne più influenti individuate da Forbes nel 2019 troviamo anche Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn si è ritagliata un grande spazio per il suo ruolo di frontwoman sulla piattaforma in streaming – e, a breve, anche sul satellite grazie all’accordo con Sky – anche grazie alle sue trasmissioni di approfondimento sul mondo dello sport e al suo racconto nel pre e post match di serie A. Oltretutto la sua presenza costante sui social (in cui condivide dettagli delle sue vacanze, della sua vita privata e del suo lavoro anche a Radio 105) l’ha resa una delle donne con più appeal su Instagastrram, con la sua pagina personale che raccoglie ogni giorni migliaia di like e commenti. Il tutto unito anche alla sua prestanza fisica, molto apprezzata dal pubblico maschile che, spesso e volentieri, si distingue per commenti molto disinibiti.

Rimanendo legati al mondo dello sport, ma dal lato di chi lo pratica agonisticamente (o lo faceva fino a poco tempo fa) troviamo anche Tania Cagnotto (ex campionessa di tuffi) e Sara Gama, la capitana della Nazionale italiana di calcio femminile che tanto bene si è disimpegnata nel corso dell’ultimo Mondiale che ha visto le nostre ragazze grandi protagoniste.

Tra le giornaliste inserite nell’elenco (perché non è una classifica, ma solamente una lista) delle 100 donne più influenti ci sono le immancabili Lilli Gruber e Lucia Annunziata che, grazie alle loro trasmissioni – rispettivamente, Otto e Mezzo su La7 e In 1/2 ora su Rai3 (ma anche con il suo ruolo all’Huffington Post) – mantengono il solito grande appeal sul pubblico televisivo italiano. Parlando di siti web, invece, emerge il nome di Sonia Peronaci, fondatrice di Giallozafferano, il portale che accompagna gli italiani attraverso la condivisione di ricette e consigli culinari che ha ottenuto una sempre più vasta visibilità nel corso dell’ultimo decennio.

Anche molte attrici nel novero dell’elenco stilato da Forbes: da Valeria Golino a Paola Cortellesi, senza dimenticale Micaela Ramazzotti. E c’è spazio (parola non a caso) anche per l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti. Anche lei – e anche grazie ai social – si è affermata negli anni come una delle donne simbolo di come le vecchie e stupide distinzioni per sesso siano solamente cliché legati a un passato antico e da mettere in un cassetto.

(foto di copertina: Foto dalla pagina Facebook di Nadia Toffa)