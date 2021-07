Twitter darà presto la possibilità di creare un profilo professionale

Presto un nuovo aggiornamento permetterà a Twitter il profilo professionale, si potrà scegliere tra azienda e creators.

LEGGI ANCHE > Twitter identifica e blocca account falsi e verificati

L’anticipazione sul nuovo aggiornamento

Matt Navarra è un consulente dei social media e non è nuovo nel dare anticipazioni su nuovi aggiornamenti in arrivo per quanto riguarda i social network. Recentemente vi avevamo raccontato di un suo repost relativo alla possibilità, per quanto riguarda i Reels di Instagram, di monitorare il numero di volte in cui il proprio audio è stato utilizzato. Questa volta invece si è trattato di Twitter, all’interno del quale l’uomo ha retwittato un post di Alessandro Paluzzi, studente italiano di Computer Science. Il retweet ha automaticamente dato credibilità alla notizia e in più Matt Navarra ha aggiunto in didascalia la frase «Twitter is working on a Professional and Creator mode», ovvero «Twitter sta lavorando per la modalità professionale/per Creator», che riassume la novità dell’aggiornamento.

Twitter profilo professionale

Come sarà visualizzato graficamente l’aggiornamento? Possiamo commentarlo insieme grazie agli screenshot postati da Alessandro Paluzzi e retwittati da Matt Navarra. Dalle impostazioni gli utenti potranno presto trovare la sezione «Twitter for Professional» e cliccandola ci si troverà dinanzi ad una pagina nella quale gli utenti potranno scegliere – proprio come su Instagram – il settore che meglio descrive il loro account e che li cataloga come professionisti. Quindi, si avranno categorie come Entertainment & Recreation, Event Venue, Aviation, Marine, Beaty, Cosmetic & Personal Care, Commercial &Industry, Dance & Night Club, Automotive. Infine, come ultimo passaggio, si potrà scegliere anche un tipo di account tra Business (consigliato per brand, negozi, organizzazioni o fornitori di servizi) e Creator, ideale per le figure pubbliche, gli artisti o gli influencers.

Questo nuovo aggiornamento è un modo per Twitter di perfezionare sempre più l’identità digitale dei propri utenti, per una sempre maggiore riconoscibilità nel mondo del web, che non è meno importante di quello reale, anzi, rappresenta una sua parte preponderante.