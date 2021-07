Reels di Instagram: una notifica per segnalarti quante persone hanno usato il tuo audio

Ogni giorno i social network introducono novità, prestazioni, funzionalità che siano all’altezza dei competitors. Questa volta è toccato ad Instagram che ha aggiunto – relativamente ai propri Reels – una notifica per segnalare all’utente quante volte un proprio audio è stato utilizzato per creare dei video.

La nuova notifica dei Reels di Instagram

La nuova funzionalità è segnalata su Twitter da un utente ed assume credibilità nel momento in cui il post in questione viene retwittato da Matt Navarra, un noto consulente dei social media.

#Instagram is now showing that how many reels are created using a particular audio we saved. @MattNavarra pic.twitter.com/Ef9Q4WxYyE — r (@eskoosme) July 8, 2021

L’introduzione di questa notifica potrebbe non essere utile agli utenti comuni, al contrario può risultare davvero funzionale per l’esperienza degli influencer o, più in generale, dei profili con migliaia di followers, poiché monitorare lo stato dei propri contenuti è di fondamentale importanza per il loro lavoro di creators.

La notifica in questione segnala infatti un numero esatto, non approssimativo, delle persone che hanno utilizzato un tuo audio originale, condividendo a loro volta contenuti e ampliando il range di possibilità con cui altri utenti possono risalire al profilo di chi ha creato per primo/a quell’audio.

Questo è un po’ il motivo stesso che sta alla base dei social network: creare una rete di persone, di contenuti, di esperienze, in un’ottica d’insieme dove tutti siamo estremamente interconnessi, anche soltanto partecipando con un semplice ed innocuo like.

I Reels di Instagram costituiscono una valida alternativa a TikTok, la piattaforma cinese basata quasi esclusivamente sulla condivisione di brevi video in successione. Tale caratteristica è l’elemento di riconoscibilità di TikTok e per questo è difficile soppiantare il suo primato, ma la novità di Instagram sembra un esempio di come il «social delle storie» sappia farsi rispettare anche per quanto riguarda il mondo dei Reels.