Instagram sta attivando una piattaforma di pagamento diretto per i creators che fanno reels

Tutto intorno ai creators. Ve l’abbiamo descritta più volte: è la tendenza che stanno seguendo tutti i principali social network, soprattutto in seguito allo sviluppo – e alla crescita negli ultimi mesi – di piattaforme a questo dedicate come, ad esempio, Patreon. Dopo i tentativi di Twitter, che sta pensando ai super followers in grado di premiare economicamente un account per il lavoro svolto sul social network, anche Instagram sta provando a inserirsi in questa logica. Sta provando a lanciare una sorta di Bonus Reels per tutti i creators che hanno scelto questa particolare funzionalità comunicativa del social network per coinvolgere la propria audience.

LEGGI ANCHE > Ora c’è un modo per lasciare le mance su Twitter

Bonus Reels, l’ennesimo esperimento di Instagram

La funzione permetterà, praticamente, di sviluppare un sistema di pagamento diretto, da parte degli utenti, per quei creators che abbiano realizzato dei reels particolarmente accattivanti e di successo. Un metodo di pagamento che – quindi – ricorda molto quello già annunciato da Twitter con la sua funzione Tips. Ma non è una novità: quando una cosa sui social – a livello tecnico – funziona, tutti cercano di imitarla, ovviamente nell’ambito del loro piano editoriale. Perché – di fatto – di piano editoriale si sta parlando.

In questo modo, le fee per i creators potrebbero subire una sorta di oscillazione altalenante: i metodi tradizionali di monetizzazione dai social network (che partono dal sistema delle visualizzazioni e che, tuttavia, vengono erogate dallo stesso social network) saranno sovvertiti in vista di un coinvolgimento più diretto degli utenti che, in questo modo, potranno scegliere a chi dare e a chi no? Non è ancora chiarissimo anche perché, nonostante la condivisione dell’esperto di social media e sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram non ha voluto fornire dei chiarimenti su questa funzionalità Bonus Reels.

Recentemente, del resto, il numero uno del social Adam Mosseri aveva detto: «Personalmente sono più ottimista ed entusiasta nei confronti di prodotti di monetizzazione che aiutano i creators a guadagnarsi da vivere nel lungo periodo rispetto a sottoscrivere assegni o fondi dedicati da parte del social. Anche se quest’ultima possibilità non è del tutto da escludere». Insomma: i creators, alla lunga, saranno pagati. Ma Instagram sta pensando al modo per far contribuire gli utenti, chiamandosi fuori dalla corsa alla retribuzione dei produttori di contenuti (che, a loro volta, hanno permesso a Instagram di vivere e di svilupparsi).